お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）の妻でタレントの奥森皐月（21）が、SNSで送られてきた心無い声に反論した。

【映像】岩井勇気と奥森皐月の仲むつまじい2ショット（複数カット）

2017年から約1年半、テレビ東京系のバラエティー番組『おはスタ』で「金曜おはガール」を担当していた奥森。2023年11月には、『おはスタ』で共演していた岩井との結婚を発表し、18歳差の年の差婚が話題になっていた。

2025年11月2日には、「かわいそうな結婚」というタイトルでnoteを更新。SNSに心無いコメントが寄せられたことを明かし、反論した。「ある日寝る前にSNSを開いたら、『結婚させられて可哀想ですね』というコメントが送られてきていた。驚く。きょう1日を振り返ると、幸せに満ちあふれている自分の姿が見える。我ながら可哀想な要素がひとつもない。こんなに幸せに暮らして大丈夫だろうか、と思う日すらあるのに。私が可哀想であればあるほど幸せな人がいるのかもしれない。でも、私は可哀想ではないのだ。私が好きなバンドのライブに夫を誘って行く。夫の好きなバンドのライブについて行く。そうやってそれぞれの好きなものが共通の好きなものになることにこの2年で気づいた。私はこれを幸せと捉えている。それでも私を可哀想にしたい人に対しては、『どうぞどうぞ』という気持ちになる。『可哀想』を投げてくるかわいそうな人が、かわいそうじゃなくなる日が来ればいい」とつづっている。

この投稿には、「他人の幸せを卑下して評価する人の方がかわいそうだと思う」「このまま幸せにあり続けることが彼らに対するアンサーになるのでしょう」など、奥森を応援する声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）