毎年この時期恒例、日経トレンディの「今年のヒット商品」と「来年のヒット予測」が発表されました。皆さんは、どのくらいピンとくるでしょうか?

2026年には何が流行る?ヒット予測 1〜20位

井上貴博キャスター:

2026年のヒットを予測したランキングが発表されています。選考基準としては、話題性や新規性などが考慮されたということです。

【日経トレンディ ヒット予測 2026】

（1）多言語リアルタイム翻訳

（2）中古EV

（3）スプレー型「香水」自販機

（4）生成AIショッピング

（5）ザ・ブレスコ

（6）「常温保存」生パスタ

（7）SuiSui（スイスイ）

（8）のびっこピクニック

（9）ステーブルコイン（円連動）

（10）Pokémon LEGENDS Z-A

（11）夜ヨーグルト

（12）トイデジ

（13）超・保存技術「ZEROCO（ゼロコ）」

（14）「セルフ式」コンビニラーメン

（15）Rakuten最強衛星サービス

（16）キレキラ！ワイパードライ×ウエットシート

（17）生のときしっとりミルク

（18）奈良監獄ミュージアム

（19）推し化カラオケ（推しカラ）

（20）IDARE（イデア）

木下ゆーきさん:

自分の息子は10位に入ってる「Pokémon LEGENDS Z-A」。子どもたちの間ですごく話題です。

井上貴博キャスター:

「Pokémon LEGENDS Z-A」はすでに飛ぶようにヒットしていますが、2026年のヒット予測にも入っているということです。

翻訳が爆速！「多言語リアルタイム翻訳」

井上貴博キャスター:

1位の「多言語リアルタイム翻訳」についてみていきます。今までも様々な「翻訳」アプリがありましたが、飛躍的に技術が向上しているということです。

【多言語リアルタイム翻訳】

AI翻訳サービス「CoeFont通訳」

・月額3300円〜 、通訳1時間無料

・対応言語:7か国語（英語・中国語・スペイン語・フランス語など）

・翻訳スピード:

従来の翻訳機 3秒〜4秒

人による翻訳 1秒〜2秒

CoeFontの翻訳 1秒

とにかく翻訳スピードが早く、1秒で翻訳できるといいます。実際に試してみると、ラグがほとんどありません。



また、生成AIを活用するため、機能によっては使用者の声を学習させて、使用者の声で翻訳・やり取りができるといいます。

急速調理で名店の味再現?「セルフ式 コンビニラーメン」

井上貴博キャスター:

14位にランクインした「セルフ式」コンビニラーメンは、コンビニのコーヒーメーカーほどの大きさの機械に「冷凍ラーメン」のバーコードを読み取り部分にかざすと、商品を判別して調理してくれます。

【「セルフ式」コンビニラーメン】

・蒸式調理ロボット（ソフトバンクロボティクス）

・名店の味を約90秒で提供

・大阪・関西万博「セブン-イレブン西ゲート店」に設置



まず、マシンが30秒ほど洗浄された後、冷凍ラーメンのフィルムははがさずそのままセット。「OK」を押すと、調理が始まります。



冷凍ラーメンは通常、熱で解凍しますが、この機械では高圧・高温の飽和水蒸気で急速調理します。冷凍ラーメンの麺を熱で茹でるため、麺のコシやスープの豊かな香りまで、約90秒で本格的な味を楽しむことができます。

【蒸式調理】

高圧・高温の飽和水蒸気によって、専用の冷凍食品を急速に調理する技術

容器をセット→ボタンを押すだけ



この技術があれば名店の味も再現でき、そばやうどん、フォーなど様々な可能性があるということです。



香りと麺のコシが抜群においしかったです。「お店で仕上げた中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨魚介」を食べてみてください。

木下ゆーきさん:

すごいですね。カップラーメンでも3分かかりますからね。



（フィルムを剥がすと）すごくいい香りです。麺のコシがすごくあってお店の味です。まさか90秒で作ったラーメンとは思えないクオリティです。めちゃくちゃ美味しいです。熱々ですし、コンビニの前に行列できますよ。

井上貴博キャスター:

今までもコンビニなどで、名店の味というのはありましたが、ここまでできるのかというところです。

商品によって違いますが、800円前後ということで安さも魅力です。今後どのくらい展開されていくのでしょうか。

あえて“低スペック”もランクイン！

井上貴博キャスター:

最新の技術以外にもランクインしているものがあります。12位にランクインした「トイデジ」。あえて“低スペック”で、ちょっとざらっとした質感を楽しむということです。

【トイデジ】

▼escura InstantSnap（7700円）

・写真と動画を撮影可能

・インスタント写真風フレームも

・130万画素（iPhone17 Proは4800万画素）

==========

