「セルフ式」コンビニラーメンに“あえて低スペック”「トイデジ」…「2026年のヒット予測」注目の商品は？【Nスタ解説】
毎年この時期恒例、日経トレンディの「今年のヒット商品」と「来年のヒット予測」が発表されました。皆さんは、どのくらいピンとくるでしょうか?
2026年には何が流行る?ヒット予測 1〜20位
井上貴博キャスター:
2026年のヒットを予測したランキングが発表されています。選考基準としては、話題性や新規性などが考慮されたということです。
【日経トレンディ ヒット予測 2026】
（1）多言語リアルタイム翻訳
（2）中古EV
（3）スプレー型「香水」自販機
（4）生成AIショッピング
（5）ザ・ブレスコ
（6）「常温保存」生パスタ
（7）SuiSui（スイスイ）
（8）のびっこピクニック
（9）ステーブルコイン（円連動）
（10）Pokémon LEGENDS Z-A
（11）夜ヨーグルト
（12）トイデジ
（13）超・保存技術「ZEROCO（ゼロコ）」
（14）「セルフ式」コンビニラーメン
（15）Rakuten最強衛星サービス
（16）キレキラ！ワイパードライ×ウエットシート
（17）生のときしっとりミルク
（18）奈良監獄ミュージアム
（19）推し化カラオケ（推しカラ）
（20）IDARE（イデア）
木下ゆーきさん:
自分の息子は10位に入ってる「Pokémon LEGENDS Z-A」。子どもたちの間ですごく話題です。
井上貴博キャスター:
「Pokémon LEGENDS Z-A」はすでに飛ぶようにヒットしていますが、2026年のヒット予測にも入っているということです。
翻訳が爆速！「多言語リアルタイム翻訳」
井上貴博キャスター:
1位の「多言語リアルタイム翻訳」についてみていきます。今までも様々な「翻訳」アプリがありましたが、飛躍的に技術が向上しているということです。
【多言語リアルタイム翻訳】
AI翻訳サービス「CoeFont通訳」
・月額3300円〜 、通訳1時間無料
・対応言語:7か国語（英語・中国語・スペイン語・フランス語など）
・翻訳スピード:
従来の翻訳機 3秒〜4秒
人による翻訳 1秒〜2秒
CoeFontの翻訳 1秒
とにかく翻訳スピードが早く、1秒で翻訳できるといいます。実際に試してみると、ラグがほとんどありません。
また、生成AIを活用するため、機能によっては使用者の声を学習させて、使用者の声で翻訳・やり取りができるといいます。
急速調理で名店の味再現?「セルフ式 コンビニラーメン」
井上貴博キャスター:
14位にランクインした「セルフ式」コンビニラーメンは、コンビニのコーヒーメーカーほどの大きさの機械に「冷凍ラーメン」のバーコードを読み取り部分にかざすと、商品を判別して調理してくれます。
【「セルフ式」コンビニラーメン】
・蒸式調理ロボット（ソフトバンクロボティクス）
・名店の味を約90秒で提供
・大阪・関西万博「セブン-イレブン西ゲート店」に設置
まず、マシンが30秒ほど洗浄された後、冷凍ラーメンのフィルムははがさずそのままセット。「OK」を押すと、調理が始まります。
冷凍ラーメンは通常、熱で解凍しますが、この機械では高圧・高温の飽和水蒸気で急速調理します。冷凍ラーメンの麺を熱で茹でるため、麺のコシやスープの豊かな香りまで、約90秒で本格的な味を楽しむことができます。
【蒸式調理】
高圧・高温の飽和水蒸気によって、専用の冷凍食品を急速に調理する技術
容器をセット→ボタンを押すだけ
この技術があれば名店の味も再現でき、そばやうどん、フォーなど様々な可能性があるということです。
香りと麺のコシが抜群においしかったです。「お店で仕上げた中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨魚介」を食べてみてください。
木下ゆーきさん:
すごいですね。カップラーメンでも3分かかりますからね。
（フィルムを剥がすと）すごくいい香りです。麺のコシがすごくあってお店の味です。まさか90秒で作ったラーメンとは思えないクオリティです。めちゃくちゃ美味しいです。熱々ですし、コンビニの前に行列できますよ。
井上貴博キャスター:
今までもコンビニなどで、名店の味というのはありましたが、ここまでできるのかというところです。
商品によって違いますが、800円前後ということで安さも魅力です。今後どのくらい展開されていくのでしょうか。
あえて“低スペック”もランクイン！
井上貴博キャスター:
最新の技術以外にもランクインしているものがあります。12位にランクインした「トイデジ」。あえて“低スペック”で、ちょっとざらっとした質感を楽しむということです。
【トイデジ】
▼escura InstantSnap（7700円）
・写真と動画を撮影可能
・インスタント写真風フレームも
・130万画素（iPhone17 Proは4800万画素）
==========
