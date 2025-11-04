King ＆ Prince、7枚目アルバム「STARRING」ジャケ写＆収録内容一挙公開
【モデルプレス＝2025/11/04】King ＆ Princeが12月24日に発売する7枚目のアルバム『STARRING』（スターリング）より、ジャケット写真とCDの収録内容が一挙解禁された。
アルバム収録曲は「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の12曲。また、STARRING盤の特典映像には特報全て、初回限定盤Aには今作のテーマ曲である「Theater」のMusic Videoなどが収録され、初回限定盤Bにはバラエティ映像が収録される。この先、第2弾特報公開など全容が明らかになっていく。（modelpress編集部）
タイトル：「STARRING」※読み：スターリング
発売日：12月24日（水）
・初回限定盤A【CD+Blu-ray】
・初回限定盤A【CD+DVD】
【CD】※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time（高橋海人／※「高」は正式には「はしごだか」）
M5.だんだん
M6.Darling（永瀬廉）
M7.4月1日
M8.希望の丘
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜
M12.MEET CUTE
【Blu-ray／DVD】
・「Theater」 Music Video
・「Theater」 Parallel reel
・「Theater」 Music Video Behind the scenes
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
・初回限定盤B 【CD+Blu-ray】
・初回限定盤B 【CD+DVD】
【CD】
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
【Blu-ray／DVD】
・King ＆ Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
・STARRING盤 【CD+Blu-ray】
・STARRING盤 【CD+DVD】
【CD】
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
【Blu-ray／DVD】
・King ＆ Prince“STARRING” Film Collection
・Documentary of 『STARRING』
仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター
・通常盤（初回プレス）【CD】
【CD】
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P
◆King ＆ Prince「STARRING」ジャケ写＆収録内容解禁
◆7thアルバム「STARRING」商品概要
