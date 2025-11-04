天使モチーフ、尊いーーッッ♡【3COINS】眺めていたくなる「キーホルダー」

トレンドを押さえたアイテムがリーズナブルな価格で買える【3COINS（スリーコインズ）】に、大人もハマりそうな「キーホルダー」が登場。今回は、眺めているだけで幸せな気持ちになれそうな「天使モチーフ」のキーホルダーをピックアップ。ぜひお店でチェックしてみて。

どこから見てもかわいい！ 天使のうさぎキーホルダー

ふわふわとした質感と淡い色合いがかわいいこちらのキーホルダーは「エンジェルラビットキーホルダー」。天使の羽をつけたうさぎに、パールビーズや、ハート・スターのチャームがついています。ゆらゆらと揺れるのも魅力的。フックがホワイトなのもうれしいポイントです。バッグやスマホにつけておくと、見るたびに思わず笑顔になってしまいそうです。値段は\550（税込）。

罪なかわいさ！ 動物モチーフ × 天使

アニマル・天使の羽・レース・リボンと、かわいいが詰まったこちらは「エンジェルアニマルキーホルダー」。大きな天使の羽をつけたふんわり優しい質感のアニマルは、うっとりしてしまうかわいさ。カラーリボンがアクセントになっていて、甘さをプラスしています。ストラップタイプなのでいろいろなところにつけられそう。うさぎモチーフのイエローと、くまモチーフのブラウンがラインナップ。値段は\330（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

