「走る、闘う、規律を守る」哲学のもと残り3試合へ

北海道コンサドーレ札幌は11月4日、J1昇格プレーオフ進出の可能性が消滅したことを受け、クラブ公式サイトを通じてファン・サポーターに向けた声明を発表した。

J2リーグ第35節のジェフユナイテッド千葉戦で敗れたことにより、1年でのJ1復帰を目指してきた札幌は昇格PO圏内となる6位以内の可能性が完全に消滅。クラブは「目標を達成することができませんでした」と報告したうえで、「ご期待に応えられなかったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を述べた。

今後については、「J1昇格という目標を達成できなかった要因について深く分析し、対策を講じる」とし、シーズン終了後にはその内容を改めて公表する方針。また、「走る、闘う、規律を守る。その笑顔のために。」というクラブのフットボールフィロソフィーを体現すべく、残り3試合を全力で戦い抜く姿勢を強調している。

札幌は来季以降のJ1復帰を見据え、クラブの立て直しを図る重要な局面を迎えることとなる。

札幌の声明全文は以下のとおり。

「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ いつも北海道コンサドーレ札幌に熱いご支援をいただき、誠にありがとうございます。昨シーズンの悔しさを晴らすべく、クラブ一丸となって1年でのJ1復帰を目指したシーズンでしたが、先日の第35節ジェフユナイテッド千葉戦の試合結果を受けJ1昇格プレーオフ進出の可能性が消滅し、目標を達成することができませんでした。

日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さま、道内各自治体や協力企業の皆さま、北海道コンサドーレ札幌にかかわる全ての皆さまのご期待に応えられなかったことを深くお詫び申し上げます。シーズンの振り返りをおこない、J1昇格という目標を達成できなかった要因について深く分析し、対策を講じるとともに、クラブとして改めて皆さまにもその内容をお伝えいたします。

今シーズン残り3試合、フットボールフィロソフィーである『走る、闘う、規律を守る。その笑顔のために。』を体現すべく、どんな状況であっても勝利を目指して戦うことはもちろん、コンサドーレファミリーに栄光を届けられるよう、チーム一丸となり全力で戦い抜きます。引き続き、北海道コンサドーレ札幌へのご支援、ご声援を何卒よろしくお願い申し上げます」（FOOTBALL ZONE編集部）