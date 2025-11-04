Snow Man渡辺翔太、ラウールのかっこいいランウェイにツッコミ「話と違うじゃん！」
Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、都内で開催された六本木ヒルズけやき坂イルミネーション点灯式に出席。ランウェイを歩いて登場し、渡辺がラウールにツッコんだ。
【写真】けやき坂イルミネーション点灯式に出席した岩本照、ラウール、渡辺翔太
「けやき坂イルミネーション」は、約400m続く六本木けやき坂通りを約93万灯のLEDが彩るイルミネーション。六本木ヒルズ開業以来23回目の開催となる今年は、イルミネーションの点灯者として初めて男性ゲストを迎えた。
三人はひとりずつランウェイを歩いて登場。岩本と渡辺が笑顔でポーズをとる中、ラウールはゆっくりとランウェイを歩き、クールにポーズを決めた。その後のトークで渡辺は「ひとつツッコみたいんですけど、『ランウェイは恥ずかしいからみんなでポップに笑顔で手とか振ったりして出ようね』って約束を交わしたんですよ、僕たち！」と切り出し「そしたらラウールがめちゃくちゃ本業出してきて超かっこつけてやってた。話と違うことを急にやり出した」とツッコミ。ラウールは「ランウェイってそういうところだからね」と笑い、渡辺は「いやいや、話と違うじゃん！」と声を上げた。
三人が「メリークリスマス！」の声で点灯ボタンを押すと、華やかなイルミネーションが点灯。美しいイルミネーションに一番似合うSnow Manメンバーを聞かれると岩本は「だてさま（宮舘涼太）ですかね。普段からイルミネーションみたいな感じの、ゴージャス加減がある方なので、より映えそう。相乗効果で映えそう」と答えた。これまでに一番印象に残っている思い出については「家族みんなでケーキを作って、チキンとかも用意して、クリスマスに合うBGMをかけながらみんなでプレゼント交換をするクリスマスが印象に残っています。毎年やるんですよ、今でも」と明かし、ラウールと渡辺は「素敵〜」と声を揃えた。
Snow Manのメンバーとクリスマスを過ごすなら何をしたいかという質問に、渡辺は「我々ちょうど12月23日から東京ドームでコンサートがあるんですよ。なので、Snow Manでクリスマスを楽しみながら、会場に来てくれる皆様を楽しませる。ホリデーシーズンはとにかく僕たちは楽しませる側に徹したいなと思っています」と回答。ラウールは「東京ドームにいるので、東京ドームを埋めてくれるお客さんのイルミネーションもここでしか見れない景色。それが今年も楽しみです」と声を弾ませた。
