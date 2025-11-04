吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」MV公開 ダンスチームとの初の競演にも注目
吉井和哉が4年ぶりに発表した新曲「甘い吐息を震わせて」のミュージックビデオが、YouTubeでプレミア公開された。同曲は、日本テレビ系ドラマ『そこから先は地獄』（毎週水曜 深0：24）の主題歌としてオンエア中の最新ナンバーで、10月8日にデジタルリリースされた。
【動画】ダンスチームと初の競演！吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」ミュージックビデオ
ミュージックビデオの監督は、THE YELLOW MONKEY「パール」（2000年）や吉井のソロ楽曲「トブヨウニ」（2004年）、「CALL ME」（2005年）、さらには2019年の「サッポロ本格辛口」CMなどを手がけた竹内スグル。吉井とのタッグは約20年ぶりとなる。
映像では、吉井が自身初となるダンスチームとの競演を披露。パワーパフボーイズ（AO、KAN、naoto）とのパフォーマンスが2分割画面で展開される構成となっており、エネルギーと躍動感に満ちた映像世界が表現されている。竹内監督は、「4分間だと吉井和哉を語りきれず、画面を2分割して情報を2倍にしたらエネルギーと猥雑さが増したような気がしています」とコメントを寄せている。
吉井は12月より全国ツアー『吉井和哉 TOUR2025／26 IVIVI BLOOD MUSIC』をスタートさせる。神奈川・KT Zepp Yokohama（12月4日）を皮切りに、愛知、京都、東京、福岡、大阪、宮城を巡る。
