King ＆ Prince新アルバム『STARRING』ジャケット＆収録内容が公開
King ＆ Princeが、12月24日に発売する7枚目のアルバム『STARRING』のジャケット写真とアルバム収録内容が一挙公開された。
【写真】幻想的⋯ポップコーンが舞う映画館にいるKing & Prince
前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは映画。King ＆ Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。
先日アルバム発表と同時に、2人体制となって初となる4大ドームツアー、新しいアーティスト写真アー写、実際の映画館でのスペシャルイベント、ポップアップストア、アルバム専用の期間限定SNS（X、Instagrlam）を解禁。さらに、今作の特報第１一弾「MODERN LOVE（主題歌：HEART）」のポスタービジュアルや撮影メイキング、ストーリーなども続々と公開されている。
アルバム収録曲は「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の12曲が収録される。また、STARRING盤の特典映像には特報すべてが収録され、初回限定盤Aには今作のテーマ曲である「Theater」のMusic VideoやBTSなどが収録され、初回限定盤Bにはバラエティ映像「King ＆ Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！」が収録される。
