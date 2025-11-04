TWICE、“ありのまま”切り取った映像公開 J.Y. Park「自然さこそが、TWICEが際立つ理由」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』（公開中）の本編映像が4日、公開された。
【写真】TWICEがぎゅっと！素の表情を収めた入場者プレゼント第3弾
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップで活躍している存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
なぜTWICEは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン・ONCEとの深い結びつきを丁寧に描き出す。6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据えるTWICEの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。
公開された映像の冒頭には、TWICEの“生みの親”であるJ.Y. Parkが登場。「（彼女たちの）ありのままの自分が音楽にいかされています。その自然さこそが、K-POP界でTWICEが際立つ理由なんです」という言葉に続くように、画面にはメンバーたちの“素顔”が映し出される。
韓国デビュー10周年を記念した旅行で訪れた郊外のコテージで、メンバーたちはおそろいの10周年記念ジャンパーを着て雪の中を無邪気にはしゃぎ合い、温水プールを楽しみ、窓ガラスに思い思いのイラストやメッセージを描く。そこには、ステージ上のカリスマ的な姿とは異なる、リラックスした表情や笑顔があり、J.Y. Parkが語る「自然さ」と「個性」があふれている。
その後、久々の全員そろっての食事シーンへと映像は続く。“唯一無二”のグループとなったTWICEは、この特別な夜に一体何を思い、語り合うのか。この感動的なシーンの続きはもちろん、9人それぞれが挑んだ“物語”、そしてメンバーが輝き続ける“理由”のすべてがスクリーンでは堪能できる。
また、入場者プレゼント第3弾は、撮り下ろしビジュアル使用した「フレーム付きフォトカード」に決定。メンバーがぎゅっと集まり、ピースサインを向ける姿は、温かい時間と多幸感をそのまま切り取ったかのような、まさにメモリアルな1枚となっている。
