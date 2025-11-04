¡ÖËüÇî¤Ã¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯°Ê³°¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¾Ð¡×¡ÖÍÙ¤ê¾å¼ê¡ª¡×¡ÄNHKÁ´¹ñÃæ·Ñ¤Ç¼Â¸½
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡¢11·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK²»³ÚÈÖÁÈ¡ØÂè25²ó ¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¦Á´¹ñÊüÁ÷¡¡¸å7¡§30¡Á8¡§42¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHK¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡õ¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¤Á¤ã¤ó
¡¡NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼î¶Ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸ÊüÁ÷¡¦À¸±éÁÕ¡£
¡¡ËüÇî¤Ï¡¢10·î13Æü¤ËÊÄËë¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÏÌó3½µ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¡£NHK¤ÎÂç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£NMB48¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä´Û¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢´Û¤Î¥È¥¥¥à¥È¥¥¥à¤â¥À¥ó¥¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢ÍÙ¤ê¾å¼ê¡ª¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¼è¤Ã¤¿¤É¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!!¡×¡ÖËüÇî¤Ã¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯°Ê³°¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
