今年度、県内でも各地で被害や目撃情報が相次いでいるクマ。



市町村長の判断で市街地で銃を使いクマなどを捕獲できる「緊急銃猟」の制度が今年9月に施行されたことを受け、大町市では4日、専用のアプリを活用した訓練が行われました。



飯田市で住宅の敷地内を歩き回るクマ…。その黒い姿は長野市・善光寺近くの通りでも。今年度、県内各地でクマによる被害や目撃情報が相次いでいます。



現場指揮官（大町市職員）

これより緊急銃猟の発射をお願いします」





こうした中、大町市の大町温泉郷では４日、「緊急銃猟」の訓練が行われました。「緊急銃猟」とは、市街地など人の生活圏にクマなどが出没した時、一定の条件を満たせば、市町村長の判断で銃を使用した捕獲などができる制度で、鳥獣保護管理法の改正により、ことし9月から実施が可能になりました。訓練には市や警察、宿泊業者などからおよそ30人が参加し、ホテルの中庭にクマがいる想定で、緊急銃猟を行うまでの対応を確認しました。大町市の担当者「この役割がたくさんあるが、フェーズ3の安全確保と実施許可までいかないと発砲までできない」訓練で活用されたのが、大町市が市内の企業と共同で開発中のアプリです。アプリでは、担当者それぞれの活動の進捗状況や、緊急銃猟の条件を満たしているかを確認するリストを共有することができます。大町市 農林水産課 西澤 勲 課長「やはり住民避難、安全確保が重要だということを再認識しましたので、システム（アプリ）をフル活用して全ての関わっている人間が同一に情報を把握、情報の統一、共有ができるようなシステムを組み立てていきたい」専用のアプリは、来年春の実用化を目指しています。大町市では10月だけで、、「62件」のクマの目撃情報が寄せられていて、今年度、最も多かった6月に次ぐ数となっています。大町市では４日も、クマの目撃情報が2件相次いでいて、警察が注意を呼び掛けています。