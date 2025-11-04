この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・御堂筋で11月3日、「大阪・光の饗宴2025」開宴式が開催された。

万博特別点灯として、4月9日から実施されている「御堂筋イルミネーション2025」の一部区間（淀屋橋交差点～船場中央3交差点）が歩行者に開放され、非日常感あふれる光景を多くの来場者が楽しんだ。

「大阪・光の饗宴2025」は、コアプログラムである「御堂筋イルミネーション2025」（4月9日～12月31日）と「OSAKA光のルネサンス2025」（12月14日～25日）を中心に、大阪府各地で展開されるエリアプログラムで構成される。

関連記事

イルミネーションイベント「大阪城イルミナージュ」開幕　大阪城や道頓堀など大阪モチーフの作品も

イルミネーションイベント「大阪城イルミナージュ」開幕　大阪城や道頓堀など大阪モチーフの作品も

 「大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店」が盛況　移設オープン初日は開店前に1000人が列

「大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店」が盛況　移設オープン初日は開店前に1000人が列

 大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店が移設拡大オープン　「ありがとう、万博！」をテーマにアーカイブ展示も

大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店が移設拡大オープン　「ありがとう、万博！」をテーマにアーカイブ展示も
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube