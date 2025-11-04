大阪・光の饗宴開宴式」で御堂筋イルミネーション点灯 一夜限りの歩行者天国に
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪・御堂筋で11月3日、「大阪・光の饗宴2025」開宴式が開催された。
万博特別点灯として、4月9日から実施されている「御堂筋イルミネーション2025」の一部区間（淀屋橋交差点～船場中央3交差点）が歩行者に開放され、非日常感あふれる光景を多くの来場者が楽しんだ。
「大阪・光の饗宴2025」は、コアプログラムである「御堂筋イルミネーション2025」（4月9日～12月31日）と「OSAKA光のルネサンス2025」（12月14日～25日）を中心に、大阪府各地で展開されるエリアプログラムで構成される。
