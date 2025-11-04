Snow Man岩本照（32）渡辺翔太（32）ラウール（22）が4日、都内の六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション点灯式」にゲストとして登場。クリスマスの過ごし方について語った。

同イルミネーションは東京の冬の風物詩。約400メートルにわたるけやき坂が白と青の光で幻想的色づく。点灯式では、ラウールが「すてきなクリスマスが訪れますように！」と音頭を取り、3人の「メリークリスマス！」のかけ声で光をともした。

イルミネーションは12月25日まで六本木けやき坂通りで行われる。Snow Manは、12月23日から26日までクリスマスを含めた4日間に渡り、東京ドームでライブを開催予定。渡辺は、クリスマスの予定について「Snow Manでクリスマスを楽しみながら会場の皆さまを楽しませる。ホリデーシーズンは楽しませる側に徹したいです」とプロの顔を見せた。ラウールも「初出しなんですけど、Snow Manのポップアップ（『Snow Man 1st POP−UP』）の会場がここ（六本木）になった」と告白。「年明けくらいから始まってくるのかな。イルミネーションと一緒に楽しんでもらえるかなと思います」と、一足早い“クリスマスプレゼント”をファンに送った。

クリスマスの思い出についてもトーク。岩本は「家族みんなでケーキをつくってチキンを用意して、クリスマスに合うBGMをかけながらプレゼント交換をしたクリスマスが好き」と家族との思い出を回想。家族仲が良く「今でも毎年やるんです」と明かした。

ラウールは「みなさん（メンバー）は昔プレゼント交換会をやっていとお伺いしました。それを復活するみたいな…」と、デビュー前にグループで行っていた恒例行事の復活をリクエストした。