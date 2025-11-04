軽々と抱っこできるほど小さかった大型犬の赤ちゃんですが、お迎え後に驚異のスピードで成長して…？尊い成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破しています。

軽々と抱っこできるほど小さな赤ちゃん犬

Instagramアカウント「rui___husky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「るい」君の成長記録です。

ご家族と出会った時のるい君はまだ生後1ヶ月の赤ちゃんで、パパさんが抱っこしてみると肩にちょこんとお手々を乗せてリラックスしていたそう。ぬいぐるみのように小さくて愛らしい姿に、キュンとせずにはいられません。

るい君がお家にやってきたのは、生後２ヶ月の時。出会った頃よりは体が大きくなっていたものの、まだママさんが片手で軽々と抱っこできるサイズだったそう。お迎えした日以降、ママさんは毎月るい君を抱っこして鏡の前に立ち、大きくなっていく様子を撮影し続けることに。

驚異のスピードですくすく成長

生後3ヶ月になると、るい君はまたひと回り大きくなり、あどけなかったお顔も凛々しくなってきたそう。そして生後4ヶ月になるまでに一気に成長し、すでに子犬とは思えぬ大きさになったとか。

生後5ヶ月にはさらに大きくたくましくなり、ママさんは抱っこするのが大変に…。るい君も不安定さを感じているのか、体を丸めてママさんにしがみついていたとか。「そろそろ抱っこは無理じゃない？」とばかりにちょっぴり気まずそうにしている姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

生後6ヶ月になってハーフバースデーのお祝いをした時には、嬉しそうなお顔をしていたというるい君。どんどんカッコよく成長できていることが、誇らしかったのかもしれませんね！

あっという間に立派な大型犬に！

その後もるい君はすくすく成長し、生後7ヶ月を迎える頃には、すでにオオカミのようなワイルドさを感じる立派なハスキー犬になっていたとか。そして生後8ヶ月になると、ついにママさんは抱っこしながら撮影するのが難しくなり、パパさんに抱っこを交代したそう。

数ヶ月前には軽々と抱っこできていたことが嘘のように、すっかり大きくなったるい君。その成長スピードは多くの人を驚かせ、そしてカッコよさと可愛さをあわせ持った成長後の姿は人々にトキメキを届けてくれることとなりました。

この投稿には「大きくなるのが早い！」「すくすく育ってますね」「どの時も愛くるしいです。その時その時の可愛さがありますよね」といったコメントが寄せられています。

投稿から数年が経ち、現在のるい君は3歳になっています。ホワイトスイスシェパードの「れん」君という弟もできて、ますます賑やかな日々を過ごしているとのこと。微笑ましい日常は、Instagramアカウント「rui___husky」でチェックしてくださいね。

