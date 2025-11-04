宇垣美里、コンビニでまとめ買い♪「めちゃくちゃハマってる」“もっちり”食感お菓子

宇垣美里さんが、自身のYouTubeチャンネルに『宇垣美里のバッグの中身』という動画を投稿。普段使いしているバッグの中身を公開する中で、“どハマりしている”というお菓子を紹介してくれました♪

宇垣さんが「今私がめちゃくちゃハマってる」「マジで美味しくて」と笑顔で取り出したのは、こちらの商品！

■今までにない“もち”っと感のソフトキャンデー

明治チューインガム / もちっとガブリチュウ マスカット味（公式サイトへ）

もっちりとしたとした弾力食感がクセになるような、ソフトキャンデー『ガブリチュウ』シリーズの粒タイプ。

表面には上品な甘みのシュガーコーティングが施されており、口に入れた瞬間からマスカットの香りを楽しめるんだそう♪

マスカット味のほかにも、芳醇さを楽しめる『ぶどう味』が発売されています。

■まとめ買いするほどお気に入り

宇垣さんは、「最初友達に貰って、めっちゃ美味しい！ってなって」とお気に入りになったきっかけを明かしつつも、なかなか自身の活動範囲に取り扱いのあるお店が見つからないとコメント。

そして、今後忙しくなることもあり、取り扱いのあるファミリーマートの店舗に立ち寄った際に「6個くらい買いました」と、まとめて購入したと教えてくれました！

宇垣さんがストックするほどハマっているという『もちっとガブリチュウ マスカット味』。見かけたらぜひ試してみたいですね♪

■動画もチェック

こちらの動画では、他にも宇垣さんの使用コスメや、長年使っているアイテムなども紹介中！ぜひチェックしてみてくださいね。