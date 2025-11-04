千賀健永「めっちゃ実感した」保湿力を絶賛！愛用の高級スキンケア
千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【最新版】千賀健永の愛用スキンケアルーティン！エビデンスおばけの僕が今選んでる厳選アイテムです！』の動画を投稿。スキンケアについて愛用品を紹介しながら語ってくれました！
■化粧水
動画内に登場したのはこちら！
FAS/THE BLACK ESSENCE 税込11,550円（公式サイトより）
ブランドの独自成分である、保湿成分の黒米発酵液（サッカロミセス/コメ発酵液）が水の代わりに90%使われているという化粧水！
千賀さんはこちらを「使ってみてすっごい良かった」とコメントしながら紹介。
使用感についても「水分保持能力みたいなのがめちゃくちゃ高い」と保湿力がしっかりあったと語っていました。
そして、その効果についても「本当に使ってみてめっちゃ実感した」と自身の肌に変化を感じたといい、敏感な方にも使用できる香水だとおすすめしていました！
動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアについてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。