大型犬のブラッシング中、脚にしこりを発見し「腫瘍かも」と病院に行ったら…下された「まさかの診断結果」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万3000回再生を突破し、「アスリートで草」「爆笑しました」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬のブラッシング中、脚にしこりを発見→『腫瘍かも』と病院に行ったら…『まさかの診断結果』】

まさか、腫瘍…？

Instagramアカウント「reon20240518」に投稿されたのは、ブラッシング中に脚に異変が見つかってしまったゴールデンレトリバーの男の子「レオン」くんの様子。ブラッシング中、ママはレオンくんの脚に「硬い腫瘍のようなもの」を発見します。

太ももの内側に硬い腫瘍を見つけてしまい、色んなことが頭の中を駆け巡ったというママ。心配なので、次の日にはレオンくんを動物病院へ連れて行くことに。

まさかすぎる診断結果

動物病院の診察室へ入ると、とっても怯えていたというレオンくん。ママもレオンくんも不安いっぱいの中、先生の触診がスタート。先生は「ん！？」という感じで、ひたすら無言で脚を触っていたんだとか。

緊張感が走るなか、先生から伝えられたのは「筋肉ですね！！」の一言。戸惑うママに、先生は「人間だったらアスリートですよ」「こんな筋肉付いてる子初めてです」とのこと。ママは、驚きが恥ずかしさに変わっていったといいます。

心配は恥ずかしさへ

よほど珍しかったのか、先生はずっとレオンくんの太ももを触っていたのだそう。ママの恥ずかしさは頂点に達し、丁重にお礼を伝えてすぐさま病院を後にします…。

心配したけれど、予想を超える「まさかの診断」を下されたレオンくん。結果的に、動物病院に筋肉自慢をしに行っただけになってしまったレオンくんなのでした。

投稿には「アスリートで草」「爆笑しました」「筋肉自慢していいと思うｗ」「何もなくて良かった！」「とっても幸せな勘違い」「有料筋肉自慢…」といったコメントが寄せられています。

レオンくんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「reon20240518」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「reon20240518」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。