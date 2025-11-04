韓国のミュージカル俳優・キム・ジュニョン（３５）が最近、風俗店に出入りしているという疑惑に包まれこれを否定するも、出演中の２作品から降板すると４日、所属事務所のＨＪカルチャーが公式に発表した。

キム・ジュニョンは舞台「アマデウス」、ミュージカル「ラフマニノフ」に出演中で、ミュージカル「Ｅｔｅｒｎｉｔｙ」、「ジョン・ドウ」への出演を控えていた。

同社は「キム・ジュニョンは、出演中の全ての作品から降板する」「該当俳優は、複数の作品に出演中であったため、各制作会社および関係者の皆さんと慎重な協議が必要だった」「一連の過程で最終決定を確定し、案内するまで少々時間がかかってしまったことをお詫びする」とファンへ謝罪した。

これに先立ちキム・ジュニョンは、自身のアカウントで風俗店の領収書の写真を公開し、のちに削除。しかし該当の領収書には、女性の名前と支払金額が記載されていたという疑惑が浮上し、オンライン上で拡散されていた。

騒動後、ＨＪカルチャーは「いかなる違法行為もしていない」と強く否定し、悪意ある投稿には法的対応を予告していた。