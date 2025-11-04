現地時間11月4日、オーストラリア・フレミントン競馬場で行われたメルボルンカップ（G1・芝3200m）でJ.メルハム騎乗、ハーフユアーズ（せん5・T＆C.マカヴォイ）が勝利した。2着にグッディートゥーシューズ（牝7・J.オブライエン）、3着にミドルアース（せん6・C.マー）が入った。勝ちタイムは3:22.46（重）。

日本馬、D.レーン騎乗のシュヴァリエローズ（牡8・栗東・清水久詞）は23着敗退となっている。

日本から参戦したシュヴァリエローズは見せ場なく厳しい結果となった。スタート出も今ひとつで後方からの競馬となってしまい、最初のコーナーを後方3番手付近で通過。終始インを回ってくる立ち回りでロスはなかったが、なかなかポジションを押し上げることが出来ずに直線の入口でも後方のままだった。最後は流すような形となり23着入線。本来の力を見せられなかった。

メルボルンC・ハーフユアーズに騎乗したJ.メルハム騎手 (C)Australian Turf Club

勝利したのは豪の女性騎手ジェイミー・メルハムが騎乗したハーフユアーズ。10月のコーフィールドカップに次ぐG1を2連勝。レース後のインタビューでは「今年は本当に素晴らしい年でした。競馬でもいい日がたくさんありました。でも、いま感じているこの気持ちに比べられるものは、他にはありません」と声を弾ませた。

また、武豊騎手が2024年凱旋門賞で手綱を取ったこともあるアルリファーも上位人気に支持されて出走していたが、追い込み届かず7着に敗れている。

【全着順】

1着 ハーフユアーズ

2着 グッディートゥーシューズ

3着 ミドルアース

4着 リバーオブスターズ

5着 トランジーノ

6着 ヴォバン

7着 アルリファー

8着 アブシュルド

9着 チェンジングオブザガード

10着 メイダーン

11着 ファーザー

12着 アラパホ

13着 フラトンザカーブ

14着 スモーキンロマンス

15着 ロイヤルスプレマシー

16着 ワンスムースオペレーター

16着 ヴァリアントキング

18着 モアフェロンズ

19着 プレサージュノクチューン

20着 パーチメントパーティー

21着 アサバスカン

22着 ランドレジェンド

23着 シュヴァリエローズ・日

24着 バッカルー