全日本柔道連盟は4日、グランドスラム（GS）東京大会（12月6〜7日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表した。

男女計14階級、それぞれ4人ずつの計56人。今年6月の世界選手権個人戦に出場した選手はそのまま決定し、今月1〜2日に行われた講道館杯の優勝者も規定通り決まった。女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実（33＝SBC湘南美容クリニック）は今年2月のGSバクー大会で優勝しているが、女子日本代表の塚田真希監督によると「出場の意向がないと事前に連絡があった」という。また、女子57キロ級パリ五輪銅メダルの舟久保遥香（27＝三井住友海上）は1日の講道館杯で3回戦敗退に終わったため「この1年間の成績を総合的に判断」という選考規定に則って落選した。

◇GS東京大会日本代表選手

▽男子60キロ級

・永山竜樹（29＝パーク24）

・近藤隼斗（24＝パーク24）

・中村太樹（23＝JESエレベーター）

・関本賢太（23＝JESエレベーター）

▽男子66キロ級

・武岡毅（26＝パーク24）

・阿部一二三（28＝パーク24）

・服部辰成（21＝東海大3年）

・顕徳海利（21＝天理大3年）

▽男子73キロ級

・石原樹（24＝JESエレベーター）

・田中龍雅（21＝筑波大3年）

・内村秀資（25＝自衛隊）

・田中裕大（23＝パーク24）

▽男子81キロ級

・永瀬貴規（32＝旭化成）

・北條嘉人（23＝パーク24）

・老野祐平（24＝旭化成）

・天野開斗（22＝東海大4年）

▽男子90キロ級

・村尾三四郎（25＝JESエレベーター）

・田嶋剛希（28＝パーク24）

・徳持英隼（23＝京葉ガス）

・川端倖明（19＝国士舘大2年）

▽男子100キロ級

・新井道大（20＝東海大3年）

・植岡虎太郎（25＝日本製鉄）

・増地遼汰朗（23＝京葉ガス）

・三木望夢（19＝国士舘大2年）

▽男子100キロ超級

・太田彪雅（27＝旭化成）

・斉藤立（23＝JESエレベーター）

・中野寛太（25＝旭化成）

・中村雄太（23＝旭化成）

▽女子48キロ級

・古賀若菜（24＝JR東日本）

・原田瑞希（22＝日大4年）

・吉岡光（23＝自衛隊）

・吉野紗千代（19＝帝京大2年）

▽女子52キロ級

・阿部詩（25＝パーク24）

・大森生純（24＝JR東日本）

・坪根菜々子（26＝自衛隊）

・藤城心（24＝三井住友海上）

▽女子57キロ級

・玉置桃（31＝三井住友海上）

・大森朱莉（23＝JR東日本）

・白金未桜（19＝筑波大2年）

・高野綺海（25＝日本エースサポート）

▽女子63キロ級

・嘉重春樺（25＝ブイ・テクノロジー）

・山口葵良梨（24＝パーク24）

・青野南美（25＝福岡県警）

・谷岡成美（22＝日本エースサポート）

▽女子70キロ級

・田中志歩（27＝JR東日本）

・池絵梨菜（30＝国士舘大柔道クラブ）

・前田凛（20＝環太平洋大2年）

・本田万結（21＝東海大3年）

▽女子78キロ級

・池田紅（22＝コマツ）

・梅木真美（30＝ALSOK）

・田中伶奈（26＝大阪府警）

・泉真生（29＝コマツ）

▽女子78キロ超級

・新井万央（22＝日体大4年）

・藤井瑠璃（25＝SBC湘南美容クリニック）

・素根輝（25＝パーク24）

・冨田若春（28＝コマツ）