【柔道】GS東京大会の日本代表56人を発表 パリ金の角田夏実は辞退 パリ銅の舟久保遥香は落選
全日本柔道連盟は4日、グランドスラム（GS）東京大会（12月6〜7日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表した。
男女計14階級、それぞれ4人ずつの計56人。今年6月の世界選手権個人戦に出場した選手はそのまま決定し、今月1〜2日に行われた講道館杯の優勝者も規定通り決まった。女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実（33＝SBC湘南美容クリニック）は今年2月のGSバクー大会で優勝しているが、女子日本代表の塚田真希監督によると「出場の意向がないと事前に連絡があった」という。また、女子57キロ級パリ五輪銅メダルの舟久保遥香（27＝三井住友海上）は1日の講道館杯で3回戦敗退に終わったため「この1年間の成績を総合的に判断」という選考規定に則って落選した。
◇GS東京大会日本代表選手
▽男子60キロ級
・永山竜樹（29＝パーク24）
・近藤隼斗（24＝パーク24）
・中村太樹（23＝JESエレベーター）
・関本賢太（23＝JESエレベーター）
▽男子66キロ級
・武岡毅（26＝パーク24）
・阿部一二三（28＝パーク24）
・服部辰成（21＝東海大3年）
・顕徳海利（21＝天理大3年）
▽男子73キロ級
・石原樹（24＝JESエレベーター）
・田中龍雅（21＝筑波大3年）
・内村秀資（25＝自衛隊）
・田中裕大（23＝パーク24）
▽男子81キロ級
・永瀬貴規（32＝旭化成）
・北條嘉人（23＝パーク24）
・老野祐平（24＝旭化成）
・天野開斗（22＝東海大4年）
▽男子90キロ級
・村尾三四郎（25＝JESエレベーター）
・田嶋剛希（28＝パーク24）
・徳持英隼（23＝京葉ガス）
・川端倖明（19＝国士舘大2年）
▽男子100キロ級
・新井道大（20＝東海大3年）
・植岡虎太郎（25＝日本製鉄）
・増地遼汰朗（23＝京葉ガス）
・三木望夢（19＝国士舘大2年）
▽男子100キロ超級
・太田彪雅（27＝旭化成）
・斉藤立（23＝JESエレベーター）
・中野寛太（25＝旭化成）
・中村雄太（23＝旭化成）
▽女子48キロ級
・古賀若菜（24＝JR東日本）
・原田瑞希（22＝日大4年）
・吉岡光（23＝自衛隊）
・吉野紗千代（19＝帝京大2年）
▽女子52キロ級
・阿部詩（25＝パーク24）
・大森生純（24＝JR東日本）
・坪根菜々子（26＝自衛隊）
・藤城心（24＝三井住友海上）
▽女子57キロ級
・玉置桃（31＝三井住友海上）
・大森朱莉（23＝JR東日本）
・白金未桜（19＝筑波大2年）
・高野綺海（25＝日本エースサポート）
▽女子63キロ級
・嘉重春樺（25＝ブイ・テクノロジー）
・山口葵良梨（24＝パーク24）
・青野南美（25＝福岡県警）
・谷岡成美（22＝日本エースサポート）
▽女子70キロ級
・田中志歩（27＝JR東日本）
・池絵梨菜（30＝国士舘大柔道クラブ）
・前田凛（20＝環太平洋大2年）
・本田万結（21＝東海大3年）
▽女子78キロ級
・池田紅（22＝コマツ）
・梅木真美（30＝ALSOK）
・田中伶奈（26＝大阪府警）
・泉真生（29＝コマツ）
▽女子78キロ超級
・新井万央（22＝日体大4年）
・藤井瑠璃（25＝SBC湘南美容クリニック）
・素根輝（25＝パーク24）
・冨田若春（28＝コマツ）