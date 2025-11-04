漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が4日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。ドジャース山本由伸投手（27）と、2年前に電話で交わしたという会話について明かした。

番組では、米ロサンゼルスで行われたドジャースのワールドシリーズ優勝パレードの模様と、ドジャースタジアムでの優勝報告会で、同シリーズで3勝を挙げてMVPに輝いた山本投手が英語でスピーチする模様などを紹介した。

吉田は、「山本さん、2年ぐらい前ですかね。電話で…仕事でお話しさせてもらったことがあって」と切り出した。

「『緊張するんですか？』って聞いたら、『もう、めちゃくちゃする。マウンドに上がるまではフワフワしてる』と。『投球練習、その時に徐々に落ち着けていく』って言ってたんですよね。だから今回も、すごい緊張を、マウンドに上がるまでは、されてたんだろうな…みたいに思いながら見ていて」と明かした。

続けて、「その電話、最後に『頑張ってください』って言って切ったんですけど、あの一言が、ここまでの効果を生むとは…」となぜか自画自賛した。

これに、MCのフリーアナウンサー青木源太（42）が「ないないない！ 別に、違いますよ。その電話でこうなったわけじゃないですよ！ そんな気持ちで見ていたんですか？」とツッコミを入れて大笑い。

また、青木アナは「（山本投手が）祝賀会も一番最初に登場して、まさにもう、ドジャースのエースというような存在になってきていますよね」と称賛していた。