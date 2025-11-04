JO1佐藤景瑚がアンバサダーに就任！Dr.Gの潤いケアがこの冬の味方に♪

韓国No.1スキンケアブランド「Dr.G（ドクタージー）」が、グローバルボーイズグループJO1の佐藤景瑚さんを日本ブランドアンバサダーに迎えました。やさしさと凛々しさをあわせ持つ佐藤さんの新ビジュアルとともに、累計販売数3,000万個を突破した人気アイテム「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」も登場。さらに11月にはお得なQoo10メガポイベントや、話題のリップエッセンスの店頭発売もスタートします。

Dr.G×佐藤景瑚の新ビジュアルが解禁♡

皮膚科医が設立した韓国発のスキンケアブランド「Dr.G」は、2025年11月1日よりJO1の佐藤景瑚さんを日本ブランドアンバサダーに起用。

やわらかくも芯のある魅力が、ブランドの理念である“やさしさと健やかさ”を体現しています。

累計3,000万個を超えるロングセラー「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」の新ビジュアルでは、佐藤さんのナチュラルな表情が印象的

。映像や撮影カットを通して、肌のように透明感ある世界観を表現しています。

髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場

人気No.1「レッドブレミッシュ」シリーズの魅力

「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」は、超微細な水分分子が角質層までうるおいを届ける冷感タイプの水分クリーム。

10種類のCICA成分（2.5％配合）¹とナイアシンアミド²、パンテノール*²を配合し、乾燥や紫外線による肌荒れを防ぎます。毎日のスキンケアに取り入れることで、すこやかでみずみずしい肌へ。

50mL（2,420円）と70mL（3,040円・オンライン限定）の2サイズ展開で、長時間続くうるおいを実感できます。

*¹ マデカッソシド、アシアチコシド、ツボクサエキスなどの保湿成分

*² 保湿成分

Qoo10メガポ＆新リップエッセンスも見逃せない！

11月1日～6日まで開催される「Qoo10メガポ」では、人気アイテムが最大75％OFFに。定番の「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム2個セット」が3,010円（50％OFF）と、お得にゲットできるチャンスです。

また、話題の「R.E.D BLEMISH モイスチャーラッピング リップエッセンス」も11月15日からロフトで先行発売。

ヒアルシカ¹とデュアルセラミド²を配合し、乾燥しやすい唇をしっとり包み込みます。10mL／880円（税込）で、無香料タイプなので日常使いにも◎。

*¹ ツボクサエキス・ヒアルロン酸Na（保湿・整肌成分）

*² CERAMIDE NP C18／C6（保湿成分）

潤いとやさしさで、冬肌をアップデート♪

乾燥が気になる季節こそ、肌と心を満たすスキンケアを選びたいもの。Dr.Gの「レッドブレミッシュ」シリーズは、敏感肌にもやさしい処方で、うるおいとツヤを叶えます。

新アンバサダー・佐藤景瑚さんの透明感あふれる世界観とともに、この冬、自分らしい肌の輝きを取り戻してみませんか？♡