ÎÓ²È¤¢¤º¤ß¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Äø¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»Ò¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¤Ç»×¤¤½Ð¸ì¤ë
9·î¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¡¡Í»Ö±þ±çÃÄ¤Î½¸¤¤¡¡Âç±é·ÝÂç²ñ¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¤¤å¤ê¤¢¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£10·î20Æü¤ËÀõÁð¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£
ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡Ê75¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê58¡Ë¡¢ÎÓ²ÈÌÚµ×Àð¡Ê88¡Ë¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»°Ì£ÀþÌ¡ÃÌ²È¤ÎÎÓ²È¤¢¤º¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö´óÀÊ¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ë¡¢³Ú²°¤Ç10Æü´ÖÎÓ²È¥Ú¡¼¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ú¡¼»Õ¾¢¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð¤Ð¤ä¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤ò¥É¡¼¥ó¡ª¡¡¤È¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Äø¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ú¡¼»Õ¾¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÉ¬¤º1000±ß¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¸«¤ë¤ÈÉ¬¤º¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ø·Ý¿Í¤Ç¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤º¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¤±¡Ù¤Ã¤Æ²ñ¤¦ÅÙ¤Ë3000±ß¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãù¶â¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï²Ö³Þ²»Æ¬¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£