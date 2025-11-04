「完全な信号無視」大阪では保育園前の交差点で突然目の前を横切る車…日頃からの注意で衝突回避 福井でも3匹のイノシシと“あわや衝突”
大阪・高槻市の交差点で信号が青に変わり、進入し始めた瞬間、目の前を衝突ギリギリで通過する青い車。
目撃者：
完全な信号無視。無茶な走り方だと思う。
ドライブレコーダーには、青い車側の信号が赤に変わる瞬間が捉えられていました。
この動画が撮影された時間は午前8時ごろ、車だけでなく人通りも多い時間帯です。
目撃者：
目の前に幼稚園もあります。それから映っているとおり学生さんが（いる）。近くに中学校がある。
保育園のすぐ目の前の交差点で、周囲には小学校や中学校などもあります。
目撃者は日ごろから注意していたため、衝突を回避できたといいます。
目撃者：
一方通行の細い道から交差点に出るので、日頃からとにかく気をつけている場所。
衝突を回避できた瞬間は、他の場所でも。
福井・越前市に現れたのは、車ではなくイノシシ。
しかも3匹です。
目撃者：
大体この時期とか暗い時間になると、アライグマ・ウサギとか、（小動物）系を目撃する。普段から怖いっていうのは分かってるから、ゆっくり行ってた。
さらに減速の際、自動ブレーキも作動。
路肩にとどまるイノシシを注意しながら通過していったということです。