Photo: Kosumo Hashimoto

「運ぶ」「移動」の課題を解決。

11月9日（日）まで開催されている、Japan Mobility Show 2025。もう行ったよーという方も、これから行くよーっていう方もいらっしゃると思います。僕らは一足お先におじゃましたのですが、トラックで有名ないすゞグループのブースが興味深かったので、レポートをお届けします。

いすゞは、「働くクルマ」を作っているメーカーだと思っていたのですが、思った以上に「未来を創る」会社でした。

新型GIGAは安全性能盛りだくさん

Photo: Kosumo Hashimoto

いすゞのブースで目を惹くのが、大きなトラック。いすゞで最大の大きさを誇るシリーズが「GIGA」（ギガ）です。その最新モデルが展示されていました。いやー、でっかいトラックってかっこいいな！

僕ら一般ピーポーからすると、トラックってどれも「でかくてかっこいい」という印象です。しかし、「GIGA」の最新モデルはデザインや機能が大きく進化しているとのこと。

Photo: Kosumo Hashimoto

新しくなった正面グリルのデザインは「ワールドクロスフロー」という名前。大型のGIGA、中型のFORWARD（フォワード）、小型のELF（エルフ）と共通のデザインとし、いすゞトラックのフラッグシップモデルとしての存在感をアピール。

このデザイン、過去のGIGAシリーズで採用されていた「6ホールデザイン」を進化させたもの。過去のモデルと並べて見ると、なるほど6ホールデザインが継承されているのがわかります。

Photo: Kosumo Hashimoto

運転席にも入らせてもらったのですが、めちゃくちゃテンション上がります。仮眠スペースがあったり、ボタン類が多かったり、何より視界が高くて広くて、無敵感があります。一瞬、トラック買おうかなと思ったくらいです。

「GIGA」はでかくてかっこいいだけではありません。最新の安全装備が搭載されています。

Photo: Kosumo Hashimoto

まず驚いたのがセンサーの多さ。

正面には障害物を検知するミリ波レーダーとカメラ、車両前方および左右には近距離の障害物を検知するレーダー（主にブラインドスポットモニター用）、運転席前には画像認識用のカメラも装備。レーダーと画像認識を併用することで、安全装置の作動精度を高めています。

Photo: Kosumo Hashimoto

そして、車両側面にはブラインドスポットモニターを配置。これは死角エリアを監視するためのセンサーで、広範囲を検知して、左折時の巻き込み防止や、障害物を検知した場合に自動でブレーキをかける「プリクラッシュブレーキ」システムなどの安全性能がアップしています。

「GIGA」は間近で見るとほんとにデカいので「こんだけデカいと死角が多くて運転が大変そう」なんて思いましたが、杞憂でした。長年トラックを作ってるだけあって、最新型ともなるとこういった課題をちゃんと克服してるのはさすがです。

Photo: Kosumo Hashimoto

また、ホイールナットの緩みを検知するセンサーも搭載。これにより、車輪の脱落予兆を検知してお知らせしてくれるように。タイヤの脱落事故って、年間100件以上はあるそうなので、これらを未然に予防できるのは素晴らしいですね。

とまあ、新型GIGAは「かっこいい」と「頼もしい」が詰まったトラック。でかくてかっこいいだけじゃなく、安全性能も万全な頼れるトラックなんです。これが今のトラックなんですよ。

「運ぶ」の未来を創り出すコンセプトカー

Photo: Kosumo Hashimoto

ブース内のメインには、いすゞが考える未来の自動運転車のコンセプトモデルが展示されていました。通常、荷物を運んだり人を運んだりするトラックは、地面と平行にフレーム（荷台）があり、その上に荷物を載せるというのが当たり前でした。

Photo: Kosumo Hashimoto

しかしこのコンセプトモデルでは、縦フレームを採用。縦フレームの前後にある治具でキャブや架装を持ち上げる構造で、用途に応じてカスタマイズすることができます。

この構造により、コンテナの長さを自由に変更可能。4人乗りの客車だったり、大量の荷物を運ぶ大きなコンテナだったり、なんならバス停ごと移動させることも可能になるのです。

また、これらは隊列走行も可能。拠点から荷物を積載したクルマたちが出発し、それぞれの目的地に行き荷物をコンテナごと下ろし、自力で拠点に帰ってくることもできます。その後、空になったコンテナは別のクルマが引き取りに行けばOK。

バッテリーは交換式となっており、バッテリーがなくなったら充電済みのバッテリーと交換。充電のための待ち時間をなくすことができ、効率よく運ぶことができます。

状況に合わせてトラックにもなるしバスにもなる。このコンセプトカーが実現すれば、宅配のドライバー不足や、路線バスの運転手不足といった問題が解消されるかも。

いすゞの「働くクルマ」たち

いすゞのブースには、ほかにもたくさんの「働くクルマ」が展示されていました。

Photo: Kosumo Hashimoto

こちらは、小型トラック「エルフEV」ベースのゴミ収集車です。

EVなので排気ガスゼロ。後部のゴミ収集部分も電動のため、とても静か。住宅街を走るクルマだけに、これは大きなメリットです。実際、家にいると外のゴミ収集車の音って結構聞こえますもんね。

Photo: Kosumo Hashimoto

また、ゴミ収集車内のバッテリーを災害時などの非常用電源として利用することも可能となっています。

すでに一部の自治体や事業者では導入が決まってます。あなたの町のゴミ収集車もEVになる日が来るかも？

Photo: Kosumo Hashimoto

これは、大型バス「ERGA」（エルガ）のEVモデル。

すでに神奈川県平塚市で、自動運転バスとして試験運用中です。EVなのでエンジンがなく、車内に段差がないのが大きな特徴。現在は自動運転レベル2で運行しているため、運転手の方が同乗していますが、いすゞは2027年には決まったルート上において完全無人のレベル4自動運転の運行を目指しています。

自動運転バスは、ドライバー不足の解消や、高齢者の外出促進、ひいては地域経済の活性化にもつながります。実用化されれば、さまざまな社会課題の解決が期待できます。

いすゞは、2030年代前半には完全無人のレベル4の運行を目指しています。あと数年したら、さまざまな町で無人バスが当たり前のように走っているかもしれませんね。

Photo: Kosumo Hashimoto

お次は、ピックアップトラック「D-MAX」。

これ、とってもとっっっってもかっこいいんですよ！ でも、日本国内での販売はなし。海外向けに開発・生産されている車種で、日本の排ガス規制や法律に合致していないそうです。2人乗りと4人乗りがあるとのこと。いろんな方から「日本で発売してほしい」との声があるようですが、今のところその予定はないようです。貴重な機会なので絶対に見てほしい！

Photo: Kosumo Hashimoto

最後に、いすゞグループとして共同出展しているUDトラックスの車両をご紹介。

こちらは、UDトラックスの国内向け車両「Quon」（クオン）。日本向けに高い安全基準を満たしています。実はUDトラックスは創業90年になるとのことで、記念ロゴが入っています。

Photo: Kosumo Hashimoto

こちらは、海外向けの「Quester」（クエスター）。主に新興国向けのモデルで、耐久性が高いのが特徴。東南アジアなどの国では、道路事情があまりよろしくないところもありますが、そんな道でもへっちゃらな頑丈さがウリです。

燃料に合わせて変化するモジュール型エンジン

Photo: Kosumo Hashimoto

お、エンジンがある！

エンジンに目がないギズモード編集部は、さっそく展示を見てみました。これは、モジュールを交換することでいろんな燃料に対応できる、「マルチフューエルエンジン」のモックアップです。

従来は、ガソリン、ディーゼル、水素、バイオエタノール、バイオメタンなど、燃料に合わせて基礎からエンジンを作る必要がありました。

そこでこのエンジンです。上部のモジュールを交換するだけで、さまざまな燃料に対応できるようになります。これにより、エンジン設計の簡略化や、燃料変更への柔軟な対応が可能となります。燃料別にエンジンを作る必要がなくなるので、環境にも好影響。たとえば、国ごとの使われ方やインフラ整備の状況に合わせた最適な燃料にユニット交換だけで対応できるので、カーボンニュートラルへのハードルもかなり低くなります。

実用化はまだ先とのことですが、これが実現したら、より環境にやさしい燃料への乗り換えハードルが低くなり、カーボンニュートラルな社会を達成するまでの加速度がアップするのではないでしょうか。

「働くクルマ」で未来を創るいすゞ

Photo: Kosumo Hashimoto

いすゞグループブースのコンセプトは“「運ぶ」で描こう、みんなの未来。”

今回の展示では、現代社会が抱えている交通や物流に関する問題を解決するヒントが詰まっています。

安全性能向上による、交通事故防止。

柔軟な運搬システムと自動運転による、配達員や運転手の人手不足の解消や、住民の交通手段の確保。

EV導入による、住宅街での騒音や排気問題の解決、そして災害時の非常用電源の確保。

いすゞは、働くクルマを通して、もっと安全で、もっと便利で、もっと快適な社会を創ろうとしています。普段生活のなかで見かけるトラックたちは、特に何かを訴えかけてくるわけではありません。しかし、僕たちが知らない最新テクノロジーが搭載されていて、それにより社会課題が知らずしらずのうちに解決されているのです。

Photo: Kosumo Hashimoto

いすゞは、もはやトラックを作るだけの会社ではありません。「運ぶ」という営みを通して、豊かな社会を創造する会社なんですよね。

いすゞのブースで展示されている各車両を見て、アトラクションを体験すると、なんだか自分の生活がアップデートされていく感じがします。ぜひ味わってみてください。

Source: いすゞ