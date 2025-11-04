独身で年金を月14万円もらうには、現役時代にどのぐらいの収入があればいいですか？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、現役の会社員時代にどのぐらいの収入があれば、将来、年金を月14万円もらえるのかについてです。
老齢厚生年金は、現役世代の収入金額（給与など）と厚生年金の加入期間によって、次の計算式で計算されます。
（1）2003年（平成15年）3月までは、平均標準報酬月額×7.5／1000×2003年（平成15年）3月までの加入期間
（2）2003年（平成15年）4月以降は、平均標準報酬額×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以後の加入期間（※）
※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
では、将来、毎月14万円の年金を受給できる会社員の年収とはいくらなのでしょうか？
相談者は20歳から国民年金に加入し、その後、22歳以降60歳未満までの38年間（456カ月）、厚生年金に加入した場合で計算してみたいと思います。
なお、老齢厚生年金を計算するときは（2）の平成15年4月以降の計算式のみを用います。ボーナス込みで、38年間の年収の変更は考慮しません。
この条件で考えると、相談者は老齢基礎年金を2025年（令和7年）度で満額月額6万9308円受給できることになります。そのため、将来、毎月14万円の年金を受け取るためには、老齢厚生年金を月額7万692円（14万円−6万9308円）受け取る必要があります。
老齢厚生年金を月額7万692円（年額84万8304円）受け取るための年収を（2）の計算式で計算すると下記のようになります。
▼計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×456カ月＝84万8304円（受け取る必要がある老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝84万8304円／（5.769／1000×456カ月）≒月額32万2468円
平均標準報酬月額を年収に換算します。
32万2468円×12カ月＝386万9616円（年収）
以上のように、22歳から60歳までの年収がおよそ387万円あれば、将来、月14万円の年金を受け取れます。
※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年収と年金は額面で計算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：独身で年金を月14万円もらうには、現役時代にどのぐらいの収入があればいいですか？「将来、独身で年金を月14万円ぐらいもらいたいと思っていますが、会社員で働く現役時代にどのぐらいの収入があればいいですか？」（30代女性）
A：生涯平均年収は、386万9616円（月額およそ32万2468円）が目安です
