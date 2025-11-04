牛角「冬の韓国フェア」開催！ サムギョプサルやチュクミなど“屋台グルメ”が勢ぞろい
「牛角」は、11月6日（木）〜12月25日（木）の期間、「冬の韓国フェア」を全国の店舗で開催する。
【写真】ライブ感満載のチュクミも！ 「冬の韓国フェア」ラインナップ一覧
■旨辛＆チーズを堪能
今回開催される「冬の韓国フェア」は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた”韓国屋台グルメ”を提供する期間限定企画。
ラインナップには、香ばしく焼いた豚カルビをサンチュ味噌、コチュマヨ、チーズソースの3種ソースで楽しむ「牛角流サムギョプサル」や、脂の旨みが広がる「コロコロ牛ホルモン」、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の「チュクミ（イイダコの七輪焼き）」など、焼肉屋ならではの本格メニューが並ぶ。
また、辛味がクセになる「イイダコと豚肉の辛口炒め」や「ピリ辛マンドゥ」、旨辛ダレ×とろ〜りチーズがたまらない「チーズ旨辛チキン」、濃厚でクリーミーな「カルボナーラトッポギ」といった旨辛＆チーズグルメも勢ぞろいする。
さらにデザートには、七輪で炙ったチュロスにバニラアイスをのせた「チョコチュロスクッキーバニラ」も用意。韓国気分を存分に楽しめるフェアとなっている。
【写真】ライブ感満載のチュクミも！ 「冬の韓国フェア」ラインナップ一覧
■旨辛＆チーズを堪能
今回開催される「冬の韓国フェア」は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた”韓国屋台グルメ”を提供する期間限定企画。
ラインナップには、香ばしく焼いた豚カルビをサンチュ味噌、コチュマヨ、チーズソースの3種ソースで楽しむ「牛角流サムギョプサル」や、脂の旨みが広がる「コロコロ牛ホルモン」、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の「チュクミ（イイダコの七輪焼き）」など、焼肉屋ならではの本格メニューが並ぶ。
さらにデザートには、七輪で炙ったチュロスにバニラアイスをのせた「チョコチュロスクッキーバニラ」も用意。韓国気分を存分に楽しめるフェアとなっている。