¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×
¡¡¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦¤¢¤ª¤Ý¤ó¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Çà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¸³Ú¤·¤¤¤ï¡¼¡£ËÜÅö¤ËÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¾Ð¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¤¥¯Á°¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¢«¥®¥ã¥ë ¥ï¥ó¥Û¥ó·Ï¢ªÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯»Ñ¤È¥ï¥ó¥Û¥ó¥á¥¤¥¯(²èÌÌ±Ç¤¨¤ò½Å»ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯)»Ñ¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ°ìÀ¸¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤â¡¢¹¥¤¡×¡Ö¸µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¢¤ª¤Ý¤ó¤ÏTBS¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ö²ø¤·¤¤¼«¾Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ø100Ëü±ßÊ§¤Ã¤¿¤é¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÊ§¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¥Û¥ó¥È¥É¥Ã¥¥ê¡×¤ÎÀâ¤Ë½Ð±é¡£½Ð±é¼Ô¤ÇÍ£°ì100Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£