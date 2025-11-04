¡Ö¶á¾ì¤ÇÀ¨¤¤¤³¤Èµ¯¤¤Æ¤¿!¡×ÅÄÊÕÀ¿°ì¤¬ÃÏÊý»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ç¸«¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Îà¤Ò¤È¤ê¼Çµïá¤Ë´¶·ã!¡ÖÄ¶½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö±é½Ð¤âÉ½¸½¤â¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö7»þ´Ö¶õ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÞ¤¤¤ÇÅöÆü·ô¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÊÕÀ¿°ì(56)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ËµÞ¤¤ç´Ñ¤¿ÉñÂæ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿å¸Í¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¡¢7»þ´Ö¶õ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÞ¤¤¤ÇÅöÆü·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¼Çµï¤ò´Õ¾Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð(57)¤Î¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡¼Jhona¡×¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÎ®ÀÐ¤Î°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»£±Æ¤Ë´Ñ·à¤Ë¡ÄÄ¶½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤ê¼Çµï¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÁá¤¤È½ÃÇÎÏ¡¢¤ª¸«»ö!¡×¡Ö»ä¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¼Çµï¡¢±é½Ð¤âÉ½¸½¤â¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¶á¾ì¤ÇÀ¨¤¤¤³¤Èµ¯¤¤Æ¤¿!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£