ストーカー的な執着持っていた20代女性の車に放火か 78歳男を逮捕 大阪府警
今年８月末に大阪府内の集合住宅の駐車場で、２０代の女性が所有する乗用車に火を付け焼損させたなどした疑いで、７８歳の無職の男が逮捕されました。
男は被害女性に対し、ストーカー的な執着を持っていたとみられています。
建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、堺市東区の無職・岩崎宣康容疑者（７８）です。
府警によると、岩崎容疑者は今年８月３１日夜、大阪府内の集合住宅の駐車場で、２０代の女性が所有する車に火を付けて全焼させた疑いが持たれています。けが人はいませんでした。
府警が防犯カメラの映像を調べたところ、事件前後に現場の集合住宅付近を自転車で走行する岩崎容疑者の姿が映っていたということです。
駐車場や車内に引火原因がないこと、車内で検出された油と同じ油が岩崎容疑者の自宅から見つかったことなどから、府警は岩崎容疑者が事件に関与した疑いが高まったとして逮捕しました。
取り調べに対し、岩崎容疑者は、「逮捕されたことについては不満です」と容疑を否認しているということです。
府警によると、岩崎容疑者と被害女性は２年前から面識があり、岩崎容疑者が一方的に恋愛感情を抱いていたということです。今年１月に被害者宅に侵入し香水複数点を盗んだとして、今年１０月にすでに逮捕・起訴されていました。