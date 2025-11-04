ストーカー的な執着持っていた20代女性の車に放火か　78歳男を逮捕　大阪府警

今年８月末に大阪府内の集合住宅の駐車場で、２０代の女性が所有する乗用車に火を付け焼損させたなどした疑いで、７８歳の無職の男が逮捕されました。



男は被害女性に対し、ストーカー的な執着を持っていたとみられています。



建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、堺市東区の無職・岩崎宣康容疑者（７８）です。



府警によると、岩崎容疑者は今年８月３１日夜、大阪府内の集合住宅の駐車場で、２０代の女性が所有する車に火を付けて全焼させた疑いが持たれています。けが人はいませんでした。



