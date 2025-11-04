中世の「塔」が修復中に突然崩落　消防が救出作業中に2度目の崩落　2人死傷…人気の観光地「コロッセオ」近く　イタリア

ローマにある人気の観光地から直線で約500m北東にある、13世紀に建てられたという建物。

修復作業中に、それが突然、崩落。しかも、同じ日に2度も崩れた。

その瞬間を、カメラが捉えていた。

救出作業を行っていたところ、2度目の崩落発生

イタリアの首都・ローマで3日に起きた、崩落事故の瞬間を捉えた映像。

13世紀の中世に建てられた塔が突然崩れた。

現場はローマにある人気の観光地「コロッセオ」から直線で約500m北東にある「コンティの塔」だ。

13世紀に建てられたというこの塔。

2008年に撮影された画像では、1階部分にフェンスが設置され、出入りができないようになっている。

また、落下物に対しての防護柵も設置されている。

現地当局によると、塔は2006年から使用されておらず、数年前から修復作業が進められていた。

事故当日も修復作業を行っていたところ、3日午前11時半前に1回目の崩落が発生。

現地の消防が作業員の救出作業などを行っていたところ、1回目の崩落から約1時間半後の午後1時前…。

この日2度目となる崩落が発生した。

映像では、始めに外壁の一部が崩れ出し…。

その後大きな音を立てて 内部が崩落している。

崩落を目撃したという人は、次のように話す。

崩落を目撃した女性：

崩落は2回ありました。最初は斜めに崩れて、2回目は塔の内部がまっすぐに崩れ落ちた感じでした。

崩落を目撃した男性：

最初に外階段が崩れました。その後、建物全体が崩れ始めて、大きな砂ぼこりが立ち上がりました。

この男性は、「危険な建物は他にもある」と指摘した上で、こう訴える。

崩落を目撃した男性：

この塔が放置されているのを何年も見てきました。考古学的な遺産は、もっとしっかり管理されるべきです。

この事故で、作業員の1人が重傷。

また、崩落した瓦礫の中に埋もれた作業員は事故発生から11時間後に救出されたが、その後、死亡が確認されたという。

現地当局は、事故が起きた詳しい状況を調査している。

