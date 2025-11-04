みなさん、冬支度は進んでいますか？

【写真を見る】ちょっと待って！「電気・石油ストーブ」使う前に･･･火事を防ぐ点検ポイント「タコ足配線」「ほこり」他には？

30代「秋が来たと思ったら寒いから･･･ブランケットくらいしか準備ができていない」

70代「部屋の中が10℃以下になったら暖房器具を使う。ストーブとこたつ、両方の準備はしている」

徐々に冷え込む日が増える中、身も心も温めてくれる暖房器具が「ストーブ」です。

「ストーブは怖い、危ないから一切使わない」という声もある中、快適かつ安全に使うために、ぜひ知っておいてほしいことがあります。

暖房器具の事故 8割が「ストーブ」

NITE（製品評価技術基盤機構）によりますと、過去5年間に全国で起きた主な暖房器具の事故は596件で、このうち約8割が電気ストーブや石油ストーブによるものでした。

電気ストーブを使った実験映像では･･･寝返りでストーブと布団が接触して、あっという間に炎が上がりました。

事故発生件数を月別で見ると、11月ごろから増え始め、ピークを迎えるのは12月。これからの時期が特に注意が必要です。

NITEの担当者は「多くの人が使い始めるタイミングで事故が多く発生している」と分析しています。

使い始めの点検ポイント

電気ストーブを使い始める時には、電源コードに損傷がないか、「たこ足配線」になっていないかを確認しましょう。

一方、石油ストーブを使い始める時には、溜まったほこりを取り除くようにします。

◆電気ストーブの点検ポイント

□電源コードや電源プラグが変形・破損していないか、コンセントが「たこ足配線」になっていないかを確認する

□本体に変色や変形等の異常がないかを確認する

□転倒時オフ機能（転倒時オフスイッチ等）が正常に作動するかを確認する

□製品がリコール対象でないかを確認する

◆石油ストーブの点検ポイント

□ほこりが溜まっていれば取り除く

□対震自動消火装置が正しく作動するか確認する

□燃料は正しく使い、昨シーズンの灯油は使用しない。灯油とガソリンは別の場所で保管するなど、誤った給油を防ぐための対策を徹底する

□カートリッジタンクの給油口ふたが確実に閉まっていること、漏れがないか確認する

□給油時には、タンクのふたが確実に閉まっていることを確認しましょう。

ストーブとの「程よい距離感」も大切です。ストーブの上で洗濯物を干すと、タオルなどが落下したり、接触したりして、火事を引き起こす恐れがあります。

さらに、犬や猫などのペットがいる家庭も警戒が必要です。

猫がタオルをストーブに落として炎上･･・という可能性もあります。ペットの、ふとした行動が思わぬ事態を招きます。

就寝中やストーブから離れる際は、必ずストーブを消し、ペットが近付けないようにすることを呼びかけています。