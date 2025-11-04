今、熊本市中央区の浄行寺交差点一帯で、道路を広げる工事が進められています。計画から17年、完成が見えてきた整備計画の最前線です。

【写真を見る】景観がガラリと変わる？『浄行寺交差点』周辺で進む道路整備 道幅が2倍近く15ｍ→28ｍに広がった場所も

「接触が怖くて進めない…」

熊本市中心部の水道町交差点から北に約1.2kmにある浄行寺交差点。

おととし（2023年）、周辺を取材した時には、道幅が狭いため車の流れが悪く、渋滞が発生していました。

記者「直進したいのですが、右には右折待ちの車、左にはバスがあるので、スペースはあるんですが、接触が怖くて進むことができません」※2023年当時

こうした状況を改善するために、道路を管理する熊本市は、浄行寺交差点から子飼のスクランブル交差点までの440ｍで、道路を広げて車線を増やす事業を進めています。

市の担当者と現地を歩くと…

整備が進むうちの1つは、浄行寺交差点から熊本大学方面に150ｍ進んだ場所の交差点です。

熊本市道路整備課 河田慎治朗さん「道路を拡幅することによって右折レーンを確保して、出勤時間の短縮や交通の円滑化につなげたい」

この一帯は元々、歩道を含めた全体の幅が15ｍでしたが、2倍近くの28ｍに広がります。そして広げた13mを使って右折レーンを作り、さらに自転車専用のレーンも作ります。

今日（4日）は、自転車道の塗装が進められていました。

青い部分が自転車道、その隣が歩道です。自転車を使う高校生や大学生が多いこの場所で、歩道と分けて整備することで、安全の確保を目指します。

工事担当者「より安全に通れるように、私たちも携わっている」

道路の他にも、変わるものがあります。

景観が大きく変化

記者「道路の幅を広げる工事にともなって、この区間（浄行寺交差点から子飼のスクランブル交差点までの440ｍ）の電柱がなくなります。そのため電線が地中を通り景観が大きく変わります」

立ち並ぶ電柱には今後、撤去されることを示すシールが貼られていました。

車通りが多い場所の電柱には災害時のリスクもあります。

河田さん「地震が起きた時に電柱が折れて道路に倒れてしまう。どうしても車の通行に支障が出る」

電柱をなくすことで物理的に通りやすくなる他、災害時のリスクを減らすこともできると言います。

交通渋滞対策のため17年前から進められる一帯の整備計画が完成するのは、2026年3月の予定です。

では、浄行寺交差点から熊本大学・子飼方面の整備が進む中、坪井方面の通りはどのようになるのでしょうか。

道路の真ん中に電柱！？

この道も、国道3号に右折する車が連なって渋滞しやすく、現在、右折レーンを作るための道を広げる工事が進んでいます。

そのため、道路の中央には、以前、歩道だった場所に電柱が立ったままになっています。

この道も2026年3月までに電柱がなくなり、国道3号へとつながる場所が広がる予定です。