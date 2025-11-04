エスカレーターの「片側空け」「歩く」AIが映像を解析→アナウンスで注意喚起 天神駅と博多駅に導入 福岡市地下鉄
エスカレーターを歩いたり、混雑している時に片側が空いている場合、AIが映像を解析して注意喚起をする取り組みが4日から始まりました。福岡市地下鉄の天神駅と博多駅内のエスカレーター、合わせて10か所で導入されました。
これまで福岡市地下鉄のエスカレーターでは、ラッシュ時の混雑や、空いている片側を歩く人が、止まっている人にぶつかることなどが問題となっていました。
「実際に歩いてみますと。」
■アナウンス
「歩くと危険です。」
■森野記者
「このように、注意を促す音声が流れます。」
LiDAR（ライダー）センサーと呼ばれる特殊なセンサーで検知した映像をAIが解析して、利用者が歩いている場合に注意喚起の音声が流れます。
ほかにも、片側1列が空いていて、乗り口付近に5人以上の人が並んでいる場合、2列で利用するよう音声が流れます。
■福岡市交通局 営業課・小野章 課長
「ここからお客様に浸透して、より安全に利用いただくことにつなげていきたいと思っています。」
福岡市地下鉄は、今回の取り組みによる効果を検証して今後、ほかの駅に設置をするか検討するとしています。