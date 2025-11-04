エスカレーターを歩いたり、混雑している時に片側が空いている場合、AIが映像を解析して注意喚起をする取り組みが4日から始まりました。福岡市地下鉄の天神駅と博多駅内のエスカレーター、合わせて10か所で導入されました。

これまで福岡市地下鉄のエスカレーターでは、ラッシュ時の混雑や、空いている片側を歩く人が、止まっている人にぶつかることなどが問題となっていました。





■森野里奈記者「実際に歩いてみますと。」■アナウンス「歩くと危険です。」■森野記者「このように、注意を促す音声が流れます。」

LiDAR（ライダー）センサーと呼ばれる特殊なセンサーで検知した映像をAIが解析して、利用者が歩いている場合に注意喚起の音声が流れます。



ほかにも、片側1列が空いていて、乗り口付近に5人以上の人が並んでいる場合、2列で利用するよう音声が流れます。



■福岡市交通局 営業課・小野章 課長

「ここからお客様に浸透して、より安全に利用いただくことにつなげていきたいと思っています。」



福岡市地下鉄は、今回の取り組みによる効果を検証して今後、ほかの駅に設置をするか検討するとしています。