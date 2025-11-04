ドル円に調整売り圧力も、根強いドル買い圧力 ユーロドル一時１．１５台割れ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、全般にドル高の動き。ドル指数は連日の上昇となっている。ドル円は反落しているものの、ポンドドルを主導にユーロドルなどが下落している。ポンドドルは1.30台後半、ユーロドルは一時1.15台割れまで軟化している。ポンドドルはリーブス英財務相が１１月２６日の予算案発表に先立つ演説を行ったことがきっかけ。英国の財政ルールに対する私のコミットメントは「鉄壁」だ、としながらも具体策に言及していない。市場では増税への警戒感が高まっているようだ。



ドル円とクロス円は軟調。東京市場で片山財務相が型どおりの円安けん制発言を行ったほか、日経平均や米株先物が軟調に推移していることが円買いを誘った。欧州株も軟調に推移しており、調整ムードが広がっている。また、154円台半ばを何度かトライするも抜けられなかったことで短期筋がポジション整理に走った面も指摘される。足元では153円台前半に下押しされている。ユーロ円は176円台前半へ、ポンド円は200円台前半へと軟化している。



USD/JPY 153.34 EUR/USD 1.1506 EUR/JPY 176.44

