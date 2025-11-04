欧州株 軟調、独ＤＡＸは全銘柄が下げる場面も
欧州株 軟調、独ＤＡＸは全銘柄が下げる場面も
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100 9582.47（-118.90 -1.22%）
独ＤＡＸ 23684.08（-448.33 -1.87%）
仏ＣＡＣ40 7965.99（-143.80 -1.77%）
スイスＳＭＩ 12118.77（-116.77 -0.95%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46992.00（-481.00 -1.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6790.75（-92.00 -1.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25661.75（-441.50 -1.69%）
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100 9582.47（-118.90 -1.22%）
独ＤＡＸ 23684.08（-448.33 -1.87%）
仏ＣＡＣ40 7965.99（-143.80 -1.77%）
スイスＳＭＩ 12118.77（-116.77 -0.95%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46992.00（-481.00 -1.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6790.75（-92.00 -1.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25661.75（-441.50 -1.69%）