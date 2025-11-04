欧州株　軟調、独ＤＡＸは全銘柄が下げる場面も
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100　 9582.47（-118.90　-1.22%）
独ＤＡＸ　　23684.08（-448.33　-1.87%）
仏ＣＡＣ40　 7965.99（-143.80　-1.77%）
スイスＳＭＩ　 12118.77（-116.77　-0.95%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46992.00（-481.00　-1.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6790.75（-92.00　-1.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25661.75（-441.50　-1.69%）