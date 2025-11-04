IQ140…英語動画などYouTubeで活躍3人組、悪性腫瘍→回復で活動再開へ Kevin′s English Roomの発表に喜びの声
3人組YouTuber「Kevin's English Room」（KER）が3日、公式Xを通じ、活動を再開すると発表した。
【画像】Kevin's English Room・ケビンも復活！ 活動再開へ（全文）
KERは、多才3人組クリエイター。アメリカ育ちで英語ネイティブの「ケビン」、企画やディレクションもこなすIQ140の「かけ」、フランス留学経験がありトリリンガルの「やま」からなり、アメリカとの文化の違いや料理、言語を扱った動画が人気。
かけが、喉の腫瘍の摘出手術を受け、9月に復帰。その後活動を再会したが、10月2日には、ケビンに神経内分泌腫瘍と診断されたとし、再度休んでいた。
ケビンについては、大腸検査を受けたところ「悪性腫瘍がみつかり」「放置しておくとどんどん転移しちゃうもの」と説明。悪性度は「一番低い」としていた。
Xでは「平素よりKevin's English Roomを応援いただき、誠にありがとうございます。ケビンの手術が無事終わり、順調に回復しているため活動を再開させていただきます。動画投稿のスケジュールは来週ごろから正常化する予定となっております。また、月曜日の生配信は11月10日（月）から再開いたします。引き続きKERへの温かい応援をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
ファンからは「おかえりなさい!!!」「良かったです」「うれしい」「無理だけはしないで下さいね」など、喜びのコメントが多数寄せられている。
【画像】Kevin's English Room・ケビンも復活！ 活動再開へ（全文）
KERは、多才3人組クリエイター。アメリカ育ちで英語ネイティブの「ケビン」、企画やディレクションもこなすIQ140の「かけ」、フランス留学経験がありトリリンガルの「やま」からなり、アメリカとの文化の違いや料理、言語を扱った動画が人気。
かけが、喉の腫瘍の摘出手術を受け、9月に復帰。その後活動を再会したが、10月2日には、ケビンに神経内分泌腫瘍と診断されたとし、再度休んでいた。
Xでは「平素よりKevin's English Roomを応援いただき、誠にありがとうございます。ケビンの手術が無事終わり、順調に回復しているため活動を再開させていただきます。動画投稿のスケジュールは来週ごろから正常化する予定となっております。また、月曜日の生配信は11月10日（月）から再開いたします。引き続きKERへの温かい応援をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
ファンからは「おかえりなさい!!!」「良かったです」「うれしい」「無理だけはしないで下さいね」など、喜びのコメントが多数寄せられている。