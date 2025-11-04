「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−２メルボルン・シティ」（４日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

アジア・チャンピオンズ・エリート（ＡＣＬＥ）でホーム初勝利を目指す町田が試合開始早々、まさかのオウンゴールで失点した。悪い流れを払しょくできず、終了間際の失点で初黒星を喫した。

キックオフ後、相手の前線へのボールがＤＦ昌子源のもとへ。昌子はこれを冷静に収め、ＧＫ谷へ左足でバックパスを試みるも力加減を誤ったか、ゴールは谷の頭上へ。必死に谷が追いかけて最後は滑り込むも、ボールはネットに吸い込まれてしまう。試合開始わずか３３秒。あまりの衝撃的な得点シーンにスタジアムは騒然となった。

昌子は腰に両手を当ててぼうぜん。その後、谷に手を挙げて「ごめん」というようなコンタクトを取った。黒田剛監督は冷静に手元の時計に視線を移していた。

試合は再三のチャンスを決めきれず、終了間際にはゴール前の混戦から押し込まれて勝ち越された。そのまま試合終了の笛が鳴り、結果的に開幕のオウンゴールが尾を引いた形となった。

これで町田は１次リーグ１勝２分１敗。サポーターからは珍しくブーイングも響いた。