スタジオには富山市政担当の助田記者です。

なぜ富山市は家庭ごみの有料化を進めているのでしょうか。



家庭ごみの有料化はすでに全国の3分の2の自治体で実施されていて、富山市はごみの排出量を減らすことを目的に進めているとしています。

富山市のごみの総排出量は合併後、減少傾向にあるものの、2023年度の市民1人1日あたりの「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の排出量は527グラムで全国平均を上回っています。

市はごみ処理経費の削減や施設の延命化を図るためにはごみの排出量をさらに抑えることが必要としていて、有料化による排出削減効果を期待しています。





きょう制度の素案が示されましたが、具体的にどう変わるのでしょうか。まず、こちら、ごみ袋についてです。富山広域圏では現在、民間事業者がこうした指定ごみ袋を販売していますが、これまでは中身が見える袋であれば指定のものでなくても回収していました。有料化後は「燃やすしかないごみ」と「燃やせないごみ」について、専用のごみ袋を使用することになります。新しいごみ袋は10リットルから45リットルまでの4種類が導入される予定です。有料化された後は新しい専用のごみ袋しか回収されなくなるわけですね。ところで「燃やせるごみ」を「燃やすしかないごみ」に呼び方を変えるのはどんな意図があるのでしょうか？これまで富山市内では資源ごみの一部を「燃やせるごみ」として出す人もいましたが、これまで以上に分別をしっかりして本当に「燃やすしかないごみ」だけ出してほしいという意図があります。市は改称することで市民のごみ分別に対する意識が高まり、ごみの減量化やリサイクル率の向上が期待できるとしています。そして、専用のごみ袋の価格はどうなりますか。現在、民間事業者が販売しているごみ袋は1枚10円程度、10枚入りで100円程度となっています。有料化後の専用ごみ袋は1リットルあたり1円の手数料が設定されるため、45リットルの場合、1枚あたり税込み45円10枚入りで税込み450円となります。市は大人2人、子ども2人の標準世帯で年間3500円程度の負担になると試算しています。現在の価格に慣れていると高く感じますね。ほかの自治体はどうなっているのでしょうか。富山市によりますと全国の3分の2の自治体で有料化が実施されていて、県内でも富山広域圏以外の自治体はすでに有料化を行っています。ごみ袋の価格を比べると高岡広域圏の高岡市、氷見市、小矢部市は45リットル10枚入りで税込み300円。射水市も同じく税込み300円です。新川広域圏の魚津市、黒部市、入善町、朝日町は税込み180円。南砺市は税込み200円。砺波市は40リットル10枚入りで税込み300円となっています。富山広域圏の富山市以外の自治体は今後どうするのでしょうか。立山町と上市町は有料化の検討はしないとした一方、滑川市と舟橋村は他の自治体の動きをみながら検討していくとしていて対応が分かれる形です。