千葉県富津市の旧富津警察署の建物に、肝試しのために侵入したとして、20代の男女5人を逮捕、8人を書類送検しました。

建造物侵入と窃盗の疑いで警察に逮捕されたのは、横浜市緑区の配送業の男（20）ら20歳から22歳の男女5人で、このほか、20歳から23歳の男女8人を書類送検しました。

警察によりますと、13人のうち9人は4月28日未明、旧富津警察署の窓ガラスを壊して侵入し、建物の中にあった「生活安全課」や「地域課」などのプレート5点、3800円相当を盗んだ疑いがもたれています。

SNSに犯行に関する投稿があり、それを見た別の4人が、5月上旬に侵入したということです。

警察署員が5月下旬、旧警察署の様子を確認に行ったところ、1階部分のベニア板が剥がされ、ガラスが割られていたため、鑑識作業など捜査を進めた結果、足跡や指紋が見つかったということです。

その後、さらに捜査を進め13人を特定しました。

警察によりますと13人はいずれも、取り調べに対し、おおむね容疑を認めていて「肝試しで入った」などと供述しているということです。