秋の風物詩、菊まつりが弥彦神社で始まりました。秋晴れとなった11月4日、境内を彩る色鮮やかな菊の花を多くの人が楽しんでいました。



秋が深まり、色づき始めた山々。秋晴れの中、多くの人が訪れていたのは11月から弥彦神社で始まった菊まつりです。約2000鉢の菊の花が美しく咲き誇っています。ことしは猛暑の影響で1週間ほど開花が遅れましたが形も良く綺麗に咲いているといいます。





毎年、弥彦神社を訪れるというこちらの家族。ことしは5歳になった長男・玲我くんの七五三の宮参りです。去年、長女・紬生さんの7歳の七五三では菊の前でパシャリ。ことしも家族で記念写真です。Q）きょうもおめかししてどう？「ちょっと、いい感じだと思う」「おはなのいろがきれいでした」〈父親〉「子どもも無事に成長してもらっているので神様に守ってもらっているなっていうのは毎年思っています」そして、毎年、テーマを変える「大風景花壇」。ことしは…（リポート）「色とりどりに咲き誇る菊の花。ことしの大風景花壇のテーマは弥彦神社です」再建から110年であることを記念し、ことしは弥彦神社が主役に。約3万本の菊の花に囲まれ、当時の境内が再現されました。〈訪れた人〉「毎年丹精込めた菊が出来上がっているんではないですか。酷暑を越えて、制作者に乾杯です」この時期、恒例の弥彦神社の菊まつり。11月24日まで開かれています。