ACLE第4戦はまさかの幕開け…町田DF昌子源が開始32秒で痛恨オウンゴール
[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田-メルボルン・C Gスタ]
まさかの幕開けとなった。FC町田ゼルビアは4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第4節でメルボルン・シティ(オーストラリア)と対戦。前半開始32秒にDF昌子源のオウンゴールで失点し、1点のビハインドを負った。
町田のキックオフで始まった一戦。両チームともに浮き球を蹴り合う落ち着かない展開で試合に入ると、開始わずか32秒でスコアが動いた。
メルボルン・シティのクリアボールが町田陣内に入ると、昌子がFWマックス・カプートのプレッシングを受け、バックパスを選択。すると強く蹴ったボールがゴールに向かい、懸命に足を伸ばしたGK谷晃生の奮闘も及ばず、そのままゴールマウスに転がり込んだ。
開始直後のまさかのオウンゴール。町田は前節、上海海港とのアウェーゲームに2-0で勝利し、待望のアジア初白星を収めていたが、ホームゲームは厳しい立ち上がりとなった。
まさかの幕開けとなった。FC町田ゼルビアは4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第4節でメルボルン・シティ(オーストラリア)と対戦。前半開始32秒にDF昌子源のオウンゴールで失点し、1点のビハインドを負った。
町田のキックオフで始まった一戦。両チームともに浮き球を蹴り合う落ち着かない展開で試合に入ると、開始わずか32秒でスコアが動いた。
開始直後のまさかのオウンゴール。町田は前節、上海海港とのアウェーゲームに2-0で勝利し、待望のアジア初白星を収めていたが、ホームゲームは厳しい立ち上がりとなった。