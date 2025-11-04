高校サッカー選手権の県大会は準々決勝が行われ、ベスト4が出そろいました。公立で唯一ベスト8に名を連ねた川内高校は、夏のインターハイ王者、神村学園に挑みました。



夏のインターハイ全国王者に挑んだのは、ベスト8唯一の公立校・川内。メンバーのほとんどが2年生で、残る3年生はキーパーの有村陸選手ただ1人です。





試合は前半13分、ペナルティエリア内に進入した神村学園のシュート！これを川内の守護神・有村がナイスセーブ。唯一の3年生が王者の前に立ちはだかり、チームを鼓舞します。しかし前半16分。福島から新名、日髙へのスルーパスと繋がり、かわしてシュート！日髙が先制ゴールを叩き込みます。その後も、有村を最後の砦として奮闘した川内でしたが、神村の追撃はやまず。結局、神村学園が10対0で勝利しベスト4進出を決めました。（川内高校3年・有村陸選手）「公立高校でベスト8というのを目標にしてきて、最後の最後で入れたのがすごく達成感があり楽しかった」（神村学園3年・中野陽斗主将）「1人1人がチームのために戦うことで、1人1人が輝くと思っている。チームのためにという思いが強さに繋がっている」4年連続のベスト4を目指す鹿児島実業と2年ぶりのベスト4を狙う出水中央の準々決勝。試合は前半14分に動きました。赤のユニフォーム鹿実は、ゴール前の混戦から17番桃北が押し込んで鹿実が先制します。追加点がほしい鹿実は後半30分、3番丸山がゴール前に放り込み11番當山がヘディングで折り返し、最後は、スタメンで起用された19番高井。ゴールネットを揺らし点差を広げます。この後、試合終了間際にも19番高井のクロスにディフェンダーの4番新地がヘディングでゴールネットを揺らして勝負あり。3対0で鹿実が出水中央を振り切り、ベスト4進出です。（鹿児島実業・新地諒太選手）「相手は勢いがあるチームなので、まず守備からチーム全体が入れた。そこが勝因」そのほか、鹿児島と鹿児島城西がベスト4に名乗りを上げました。去年の冬の選手権、そしてこの夏の県総体と同じ4校となりました。準決勝は11月14日（金）で、KYTアプリなどでライブ配信します。また11月16日（日）の決勝では実況生中継も行います。