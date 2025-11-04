Suspended 4thが9月10日、新曲「Undo」を配信リリースした。兼ねてからライブパフォーマンスを行っていた同楽曲のミュージックビデオが公開となった。

「Undo」ミュージックビデオのテーマは、“明日に怯えて 今日を昨日に換えて”という象徴的な歌詞の一文を起点に構築されたもの。ストーリー仕立ての映像では、鷲山(G, Vo)の“現在”を映す日常描写と、日常の写真を撮る女性の姿が対照的に描かれた。

女性が切り取る日常写真は、シャッターを切った瞬間に“過去”となり、記憶となる。一方で、鷲山の生活は“今”に留まる生々しさとして描写され、現在と過去が同時進行で交錯していく構成が印象的な仕上がりだ。日々揺れ動く心情や、変わりたいと願いながらも一歩踏み出せない人間の葛藤を、音と映像で丁寧に可視化した映像作品となる。

Suspended 4thが提示する“今を受け入れることでしか未来へは進めない”というメッセージ。その答えを、観る者自身の“現在”に問いかける楽曲として届けられる。

■＜Suspended 4th pre.「Advance Tour」＞

11月06日 松本ALECX

11月07日 愛知 ell.FITS ALL

11月18日 金沢vanvanV4 - vanvanV4 44th Anniversary -

11月19日 新潟 GOLDEN PIGS BLACK

12月09日 代官山UNIT

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/suspended4th/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/suspended4th/

・イープラス：https://eplus.jp/suspended4th/

関連リンク

◆Suspended 4th オフィシャルサイト

◆Suspended 4th オフィシャルTwitter

◆Suspended 4th オフィシャルYouTubeチャンネル

◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト