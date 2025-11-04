seizaが、新曲「金木犀」を11月5日に配信リリースすることを発表した。

◆seiza 動画

本楽曲は、先日seizaのSNSアカウントから突如楽曲の一部が公開されていた1曲。公開された当初は配信の有無などは明かされていなかったが、今回はその声に応える形で配信リリースされることとなった。

メジャー5作目「金木犀」は、愛していた人への忘れられない想いを、日常性に富んだ歌詞で切なく歌った冬のラブソングとなっているという。あいみょん、aiko、秦基博など錚々たるアーティストの楽曲にプロデュース、編曲として参加しているトオミヨウが編曲を手掛けた切ないアレンジにも注目してほしい。

そして配信ジャケットはAdo「向日葵」のMVイラストや、9lanaのアーティストビジュアル、そして様々な作品・企業のイラストを手掛けるメレが描いた作品となっている。

さらに、明日20時には「金木犀」MVを公開することも発表した。今回のMVは、seizaのメジャー1stシングル「星間漂流」でもタッグを組み、ヨルシカのMVやライブの演出映像、サカナクションのプロモーションムービー、10-FEETやsumikaなど様々なアーティストのMVも手掛ける市川 稜(りょう)が監督を務めた。ティザー映像も公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️新曲「金木犀」

2025年11月5日（水）0:00配信リリース

配信：https://seiza.lnk.to/Osmanthus 作詞・作曲：seiza

編曲：トオミヨウ

配信ジャケット：メレ https://x.com/mele_ck