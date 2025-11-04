¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛtripleS ¡ç!¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ÇËþ⾯¤Î¾Ð¤ß ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â⾒¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
tripleS ¡ç!(¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥¹¥Ï¥Ã¥Á¡ª)¤¬11⽉2⽇¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤ÇÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãtripleS ¡ç! 1st FANMEETING in Japan ¡ÈSSSch¡ç!¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ¿¤Î24⼈¹½À®¤Î⼤½êÂÓ¤Ë¤è¤ë²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢⻘½Õ»þÂå¤ÎÌ´¤ÈÄË¤ß¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤ÀÆÈ⾃¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤ÄtripleS¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥⼒¤ò¤è¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î⽇ËÜÁªÈ´¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬tripleS ¡ç!¤È¤Ê¤ë¡£
Åö⽇¤Ï¿ô¡¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÃæ⼼¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¿Ê⾏¡£¶¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤äMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤È¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁªÈ´¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£2ÉôÀ©¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï1Éô¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
tripleS ¡ç!¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥¦¡¢¥Á¥§¥è¥ó¡¢¥æ¥è¥ó¡¢¥¹¥ß¥ó¡¢¥³¥È¥Í¡¢¥Þ¥æ¡¢¥·¥ª¥ó¡¢¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Î8⼈¤À¡£2024Ç¯10⽉¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡ÊUntitled¡Ë¡×¤Ç⽇ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯10⽉1⽇¤Ë¤Ï1st EP¡ØSecretHimitsuBimil¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤¬¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¯Ãæ¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²Æ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿´°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÍè⽇¸ø±é¡ãtripleS A Live 25 in Tokyo¡ä(¡÷Åìµþ¡¦Kanadevia Hall)°ÊÍè¡¢Ìó3¥õ·î¤Ö¤ê¡£²ñ¾ìÆâ¤Ï´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿WAV(¥¦¥§¡¼¥Ö¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤ÇËþÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÄê¹ï¤É¤ª¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð±ÇÁü¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë8⼈¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£1¶Ê⽬¤Ï¡ÖAre You Alive¡×¡£´õË¾¤ÈÀäË¾¤Î´Ö¤Ç¡È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È⼀⽣·üÌ¿⽣¤¤ë⼈¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¤³¤Î¶Ê¤ÏtripleS¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢tripleS ¡ç!¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö⼀½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡¥³¥È¥Í
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â⾒¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡¥¸¥¦
²Î¤¤½ª¤¨¤¿8⼈¤Ï¸µµ¤⼀ÇÕ¤Ë°§»¢¡£Áá¤¯¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï⽇ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡ÊUntitled¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ë⾝¤òÇ¤¤»¤ë¤è¤¦¤ËÍÙ¤ê¡¢¡ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æº£Æ°¤½Ð¤¹¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ëÈà⼥¤¿¤Á¡£´ÖÈ±¤ò⼊¤ì¤º¤Ë»Ï¤á¤¿¡ÖInvincible¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»îÎý¤ÈµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë²õ¤ì¤Ê¤¤⾃²æ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¶Ê¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¡ã⽩Ç®´ùÂîµåÂÐ·è¡ª¡ä¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤ÎÈþ¾¯⼥¤¿¤Á¥Á¡¼¥à¡É¡Ê¥¸¥¦¡¢¥æ¥è¥ó¡¢¥³¥È¥Í¡¢¥·¥ª¥ó¡Ë¤È¡È⼀ÈÖ¥®¥ã¥ë¥Á¡¼¥à¡É¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡¢¥¹¥ß¥ó¡¢¥Þ¥æ¡¢¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò»È¤Ã¤¿Âîµå¤Ç¾¡Éé¡£1ÂÐ£±¤Î¾¡¤Á»Ä¤ê·Á¼°¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â⼤¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¤ª²Û⼦¡È¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡É¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÁ´°÷¤¬⼤¤Ï¤·¤ã¤®¡¢·ë²Ì¤Ï¥¸¥¦¤¬4Ï¢¾¡¤·¤Æ¡ÈËÜÅö¤ÎÈþ¾¯⼥¤¿¤Á¥Á¡¼¥à¡É¤¬¤ª²Û⼦¤ò⼿¤Ë⼊¤ì¤¿¡£
¼¡¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡ÖRising¡×¤È¡ÖGirls Never Die¡×¤ò⽴¤ÆÂ³¤±¤ËÇ®¾§¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´⼒¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ⾛¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÇÁÇÅ¨¤Ê⾏°Ù¤Ê¤Î¤«¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ëÁ°¼Ô¤È¡¢²¿ÅÙÅÝ¤ì¤Æ¤âµ¯¤¾å¤¬¤ë¾¯⼥¤¿¤Á¤ò¼ç⼈¸ø¤Ë¤·¤¿tripleS¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È⾔¤¨¤ë¸å¼Ô¤Ï¡¢8⼈¤Î¥À¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦±ÇÁü¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¸å¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10⽉1⽇¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st EP¡ØSecretHimitsuBimil¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿2¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖTOKYO¡×¤Ï¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¾ð´¶¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡£Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ëÍýÁÛ¤Î⼈¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë²Î»ì¤¬⽇ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î⼼¾ð¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬⼼Áþ¤¤¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPassword¡×¤Ï9⽉¤ËÀè⾏ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¥·¥ó¥»¤Î¥ê¥Õ¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¡¿⽇ËÜ¸ì¤òº®¤¼¤Æ²Î¤¦ÍÍ⼦¤Ï¡¢´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥⼒¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÆ¤Ó¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍ⼊¡£2²ó⽬¤Î¥²¡¼¥à´ë²è¤Ï¡ãÀè⽣¤¬¤¤¿¤¾¡ª ¥Ý¡¼¥º¤òÂ·¤¨¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤»¥²¡¼¥à¡ä¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó1⼈¤ò²Ã¤¨¤¿¹½À®¤Ç¡ÈÌîµå¡É ¡È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡É ¡È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÂê¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢2¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë¡£¾¡ÇÔ¤è¤ê¤â³Æ⼈¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¿Ê⾏¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ëþ⾜¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö### (¡ç! Ver.)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤Ø Ï¢¤ì¤Æ⾏¤¯¤ï¡É¤ä¡È»ä¤ò⾒¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·¯¤ÈÊâ¤ó¤Ç⾏¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤Ï⼀µ¤¤ËºÇ⾼Ä¬¤Ë¡£µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡Ö¥È¥¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊTokimetique¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ç¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥⼒¤¬Á´³«¡£¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê²Î¾§¤â¡¢¤³¤Î8⼈¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
ËÜÊÔ¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±ÇÁü¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï⼈µ¤¶Ê¡ÖNon Scale¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡È¤¤ß¤Ë¤Ï»ä¤¬É¬Í×¡É¤ä¡È»ä¤ò¤¼¤ó¤Ö¤¢¤²¤ë¤è¡É¤Ê¤É¡¢Ä°¤⼿¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢tripleS ¡ç!¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤âÁêÅö´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢tripleS¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï24⼈¤Ë¤è¤ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯À®⻑¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØ⼒¤äÀ¿¼Â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥⼒¤òÊÌ¤Î·ÁÂÖ¡átripleS ¡ç!¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È⾔¤¨¤ë¡£
¼èºà¡¦⽂¡ý¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤¯¤ª
»£±Æ¡ýµÜÅÄ ¹À»Ë
