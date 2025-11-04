思い返せば、それも納得。元AKB48の西野未姫が11月2日、ボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演して、母親について言及した。

【映像】西野未姫「ママもアイドルになりたかったらしい」

この日はダンス＆ボーカルグループ・XYのHAYATOとKICEがゲスト。HAYATOは大のボートレース好きである父親から幼少期より「ボートレーサーになるんだ」と言われ続けていたそうで、実際、ボートレーサー養成所の試験を「3回受けた」経験もあるという。

このエピソードを受け、西野は「お父さんもボートレーサーになりたかったのかなぁ」と推察。HAYATOが「そうです。言ってました」と答えると、「やっぱりねぇ」と頷きつつ、「なんか（西野の）ママもアイドルになりたかったらしい」と告げた。

これに共演者が「そうなんだ？」と反応する中、西野は「最近、知った」と発言。「えっ！？って（思った）」とその時の気持ちを回想すると、「すごいやたらとラブリーな服を着させるなと思ってたのよ。すごい花柄とかピンクとか」と苦笑し、共演者たちを笑わせた。

その流れで共演者が「私はなりたいの、今アイドルに」と明かすと、西野は「今！？」と仰天。「今、なりたいから子どもに絶対、アイドルになってほしいもん。やっぱり思うもん」との願望には「親は子どもに希望を与えるんだね」と一定の理解を示した一方、「逆に（アイドルに）なった側からしたら、ならせたくないけどね」と語った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

