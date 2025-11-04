ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。歓喜のイベントの裏で、WSでMVPを獲得した山本由伸投手が神対応を見せていた。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投し、延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。伝説の235球を刻んだ。

ひと際、大きな声援を浴びた歓喜のイベント。その舞台裏で、山本はドジャースのストレングス＆コンディショニングコーチを務めるトラビス・スミス氏の子供に神対応を見せていた。

同氏の妻ミシェルさんがインスタグラムを更新。「ハッピーパレードデー この子たちは最高の人生を送っている！」として、山本と3人の子供が笑みを浮かべている写真を公開した。

スミスコーチはWS制覇後のシャンパンファイト中、NHKで中継された山本のインタビューに“乱入”。日本語で「おつかれちゃーん！」「元気があればなんでもできる！」と絶叫し、日本人ファンを驚かせていた。



（THE ANSWER編集部）