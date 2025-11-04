「それ可愛い♡」って褒められそう！【3COINS】バッグにサッと忍ばせたい！「330円ポーチ」

そろそろポーチを買い替えたい……という大人女性におすすめしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】から登場しているおしゃれなポーチ。カラフルなデザインや上品な素材感など、330円というプチプラながらハイクオリティなアイテムが揃っています。デザイン性も実用性も備わったポーチは、持ち歩くだけで周りから褒められるかも。

カラフルな縞模様がキュートなフラットポーチ

【3COINS】「フラットポーチ」\330（税込）

肌触りの良さそうなタオル地のポーチ。パッと目を引くカラフルな縞模様で、持つだけで気分が上がりそうです。フラットタイプのポーチなので、バッグに入れてもかさばりにくいのが嬉しいポイント。大きさは約15cm × 19cmと、コスメやアクセサリーを入れるのにちょうど良さそうなサイズ感です。カラーは、ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・グリーンの全5色をラインナップ。

高級感のあるスエード調のミニポーチ

【3COINS】「スエード調フリルミニポーチ」\330（税込）

なめらかで美しいスエード調素材のポーチ。フリルがあしらわれた甘めのデザインですが、上品な素材感で大人も持ちやすそうです。小さめのバッグにも入れやすい、約11cm × 14cmと小ぶりなサイズ。自分用としてはもちろん、ちょっとしたプレゼントとして渡しても喜ばれそう。秋冬ムードが漂うベージュ・ブラウンや、くすんだブルーやピンクなど、全4色を揃えています。

