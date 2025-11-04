個人VTuber・海月雲ろあ、誕生日に有名人たちから祝福集まる 現ホロライブメンバーも「おめでとうだよーーー」
個人VTuberの海月雲ろあさんが、4日までにエックスを更新。誕生日を迎え、有名VTuberたちから祝福の声が集まった。
【写真】多数の有名人が祝福した海月雲ろあさんの誕生日ポスト
今年7月にデビューしたろあさんは、11月3日に初の誕生日を迎え、「誕生日だ〜〜〜〜〜〜〜！！！！ 生まれました！！！」とポスト。かわいらしい記念イラストも併せて公開した。
この投稿には、海外の超人気VTuber・sabaさんや、Crazy Raccoon所属の赤見かるびさん、ホロライブ所属の戌神ころねさんなど、そうそうたるメンバーから「おめでとう」の声が寄せられていた。
もちろんファンからも多数の反響があり、「これからも応援してます！ だいすき」「素敵なこといっぱい、笑顔いっぱいの1年になりますように」「生まれてきてくれてありがとう！！」「一生最推しだよ！」など、温かいコメントが相次いでいる。
引用：「海月雲ろあ」エックス（＠kurageuroa）
